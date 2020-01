V ZDA na meji z Mehiko odkrili najdaljši tihotapski predor do zdaj #foto

Ameriške oblasti so odkrile najdaljši predor za tihotapljenje do zdaj. Predor, ki povezuje Mehiko in Kalifornijo, je dolg 1,3 kilometra. Začel se je v industrijski coni v mehiškem mestu Tijuana in končal v ameriškem mestu San Diego, so v sredo sporočili iz ameriške carine in obmejne straže.