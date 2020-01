Slovenski policisti razbili kriminalno združbo: aretirali več kot 20 ljudi #foto

Policija je sporočila, da je razbila mednarodno organizirano kriminalno združbo, ki je oskrbovala domači in tuji trg s prepovedanimi drogami. V zaključni akciji je sodelovalo več sto kriminalistov. Zasegli so 120 kilogramov fetamina in več deset kilogramov drugih prepovedanih drog. Zasegli so tudi več kot 150 tisoč evrov. Prostost je bila odvzeta 20 osebam, od katerih bo večina danes privedena s kazensko ovadbo na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.

Kot so sporočili z generalne policijske uprave, je slovenski policiji uspelo razbiti mednarodno kriminalno družbo. Obširno, več kot dve leti trajajočo kriminalistično preiskavo so vodili ljubljanski kriminalisti v sodelovanju s hrvaško policijo in policijo drugih evropskih držav.

Slovenski kriminalisti so v času preiskave do izvedbe zaključne akcije zbrali dokaze, da je 45 članov kriminalne združbe v Sloveniji izvršilo najmanj 48 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Foto: generalna policijska uprava

V zaključni akciji je sodelovalo 460 kriminalistov in policistov iz različnih policijskih enoti z vseh treh nivojev delovanja slovenske policije, državnega, regionalnega in lokalnega. Sodelovali so policisti in kriminalisti z različnih policijskih uprav in notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave.

Opravili 47 hišnih preiskav

Pristojni so opravili 47 hišnih preiskav na širšem območju Ljubljane, Maribora in Celja, v katerih so zasegli večje količine prepovedanih drog, pripomočke za izdelavo in pakiranje drog, predhodne sestavine, prirejene prostore za gojenje prepovedanih drog, več kosov nelegalnega orožja in nabojev ter večjo količino denarja, ki je bil pridobljen s preprodajo prepovedanih drog.

Kot so še izpostavili, so zasegli več kot 120 kilogramov fetamina in več deset kilogramov drugih vrst prepovedanih drog ter več kot 150 tisoč evrov gotovine. Policija je odvzela prostost 20 osebam, od katerih jih bo večina osumljenih danes privedena s kazensko ovadbo na zasliševanje k preiskovalnemu sodniku.

Foto: generalna policijska uprava

Tisti, ki bodo privedeni na zasliševanje, so bili predhodno že obravnavani za kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami, nekateri pa tudi za kazniva dejanja z elementi nasilja oziroma premoženjske kriminalitete.

Kot so še sporočili, tudi danes intenzivno potekajo operativne aktivnosti. Več pojasnil in podrobnosti o preiskavi pa bodo pristojni posredovali na jutrišnji novinarski konferenci.