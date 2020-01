55-letniku iz Izole policija zasegla deset kilogramov konoplje #foto

Policija je prišla na sled 55-letnemu Izoljanu, ki je na naslovu stalnega prebivališča prideloval konopljo. Pristojni so pri osumljenem moškem opravili preiskavo stanovanja, pri čemer so mu zasegli 18 rastlin prepovedane droge. Zoper 55-letnika so kriminalisti na pristojno državo tožilstvo podali kazensko ovadbo suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so koprski kriminalisti pri preiskovanju kaznivih dejanj na podlagi zbranih obvestil zaznali, da 55-letni Izoljan na naslovu stalnega prebivališča prideluje konopljo in njene produkte.

Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Kopru so pri osumljenem opravili preiskavo stanovanja in drugih prostorov, kjer so našli in zasegli 18 rastlin prepovedane konoplje, katerih skupna masa posušenih rastlinskih stebel je znašala 10,83 kilograma. Poleg tega so našli še 10,8 grama posušenih delcev konoplje, pripomočke za pridelavo le-te in druge dokaze o pridelavi konopljinih izdelkov.

Kriminalisti so po opravljeni preiskavi zoper 55-letnika podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Kazenska ovadba je bila podana, ker je moški neupravičeno prideloval konopljo in njene produkte z namenom, da jo spravi v promet in si na tak način pridobi protipravno premoženjsko korist, so še sporočili s Policijske uprave Koper.