Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizacija za človekove pravice ALQST s sedežem v Združenem kraljestvu, ki ji je predsedovala, je v nedeljo sporočila, da je Alaa Al-Siddiq umrla v prometni nesreči. "ALQST z globoko žalostjo obžaluje smrt svoje izvršne direktorice, ikone emiratskega gibanja za človekove pravice," so zapisali v izjavi.

Sporočili so tudi, da je policija skupaj z lokalnimi oblastmi preučila dogodek in izključila tujo krivdo, ter dodali, da je šlo za nesrečo. Al-Siddiq se je v avtomobilu vozila skupaj s prijatelji, ni pa znano, kako poškodovani so bili oni.

Prominent UAE activist Alaa al-Siddiq dies in London car crash https://t.co/OCrtltjG1J pic.twitter.com/V9JA909xAe — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 20, 2021

Bila je hčerka znanega reformista

Alaa Al-Siddiq je bila izvršna direktorica družbe ALQST, ki jo je leta 2014 ustanovil savdski zagovornik človekovih pravic Yahya Assiri "z namenom obrambe in promocije človekovih pravic v Savdski Arabiji", piše na njeni uradni spletni strani.

Redno je pozivala k politični reformi v ZAE in k izpustitvi njenega očeta Mohammeda Abdula Razzaqa Al-Siddiqa, zapornega emiratskega političnega disidenta in člana islamistične skupine Al Islah. Mohammed Al-Siddiq je bil leta 2012 skupaj z 94 drugimi odvetniki, sodniki in aktivisti aretiran po podpisu peticije za ustanovitev predstavniškega parlamenta leta 2011.

Leta 2013 je bil Al-Siddiq obsojen na deset let zapora, potem ko so ga spoznali za krivega "ustanovitve in upravljanje tajne nezakonite organizacije, katere cilj je nasprotovanje načelom, na katerih temelji upravljanje v državi, z namenom prevzema oblasti," je julija 2013 zapisal uradni emiratski državni časopis Al Ittihad.