Strelec ubil enega človeka, štirinajst ljudi je poškodovanih. Skrivali so se v hladilnikih. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so na kraj dogodka, v supermarket Kroger v predmestju Colliervill, ki je približno 50 kilometrov vzhodno od Memphisa na jugozahodu Tennesseeja, prišli po obvestilu, da nekdo strelja v trgovini z živili.

Skrili so se v hladilnike

Strelec je ubil enega človeka, štirinajst ljudi je ranjenih, nekatere žrtve imajo po navedbah policije hujše poškodbe. Pet ljudi je v kritičnem stanju. Ljudje so med streljanjem bežali po trgovini, se skrili v pisarne, nekateri celo v hladilnike.

Motiv za dejanje ni znan, je dejal policijski načelnik Dale Lane, ena od uslužbenk trgovine pa je povedala, da so napadalca v četrtek odpustili in da je ostal brez službe.

Sodil si je sam

"Razmišljala sem samo o tem, da bom umrla. Umrla bom, sem govorila, umrla bom, ustrelil me bo. To je najbolj grozljiva izkušnja, kar sem jih doživela," je dejala prodajalka Jean Kuzawski.

Strelec, ki je po do zdaj znanih informacijah deloval sam, se je po dogodku na parkirišču ustrelil. Policija je po incidentu zaradi previdnosti uporabila tudi robota in strokovnjaka za odstranjevanje bomb pri pregledu vozila, ki je bilo pred trgovino. Ni znano, ali je bil avtomobil last napadalca. Foto: Reuters