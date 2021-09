Na taktičnih vajah z bojnim streljanjem slovenski in ameriški vojaki #foto #video

Slovenska vojska (SV) je v Vojašnici Jerneja Molana in na vojaškem letališču Cerklje ob Krki danes predstavila skupna urjenja s pripadniki zavezniških vojsk v okviru mednarodnih vojaških vaj Rock Kleščman in Zvezda Triglava. Vaji, ki sta se začeli v ponedeljek, bosta potekali po kopnem in v slovenskem zračnem prostoru do petka, 23. septembra.

Vaji potekata na širših območjih Cerkelj ob Krki, Postojne in Bohinjske Bele, pri teh pa skušajo čim manj motiti civilno in naravno okolje. Namenjeni sta krepitvi lastnih zmogljivosti, izboljševanju sodelovanja z drugimi deležniki, vpletenimi v nacionalni varnostni sistem, in izboljšanju povezljivosti z zavezniki na kopnem in v zraku, so poudarili predstavniki SV.

Urijo se slovenski in ameriški vojaki

Poveljnik 74. pehotnega polka in podpolkovnik Jure Himelrajh je povedal, da na vojaški vaji Rock Kleščman približno 800 pripadnikov slovenske in ameriške vojske uri bojne postopke pehote ob letalski in minometni podpori. Vaja poteka na postojnskem vadišču Poček in strelišču Bač v Občini Ilirska Bistrica.

Gre za eno letošnjih največjih vojaških vaj SV. Njen nosilec je 74. pehotni polk. Z zračno podporo sodeluje tudi 15. polk vojaškega letalstva, z minometi pa Baterija za ognjeno podporo rodovskega bataljona 72. brigade. V vajo so vključene skoraj vse enote SV.

Glavni cilj vaje je urjenje bojnih postopkov in izvedba taktičnih vaj z bojnim streljanjem, ravni pehotnega voda. Med sekundarnimi cilji je Himelrajh navedel izboljšanje "interoperabilnosti" in sodelovanja z zavezniki, urjenje nočnega streljanja, nočnega delovanja in boja v naselju.

Poveljnik 15. polka vojaškega letalstva, polkovnik Janez Gaube, je povedal, da v okviru omenjene vaje na cerkljanskem letališču gostijo osem letal F-16 32. lovskega polka iz italijanskega Aviana, s katerimi bo slovenski 15. polk izvajal različna skupna usposabljanja, predvsem s posadkami letal Pilatus PC-9, kontrolorji združenega ognja in 16. centrom za nadzor in kontrolo zračnega prostora. Urili bodo postopke varovanja in zaščite zračnega prostora, je še pojasnil Gaube.

Vaja za krepitev usposobljenosti enot za gorsko bojevanje

Poveljnik 132. gorskega polka, podpolkovnik Fedja Vraničar, ki je predstavil vojaško vajo Zvezda Triglava, pa je povedal, da bo ta potekala v treh korakih. V prvem, ki se je začel v ponedeljek in poteka predvsem na vadiščih na območju Bohinjske Bele, želijo uriti individualne veščine in poenotiti postopke bojevanja v gorah. V drugem koraku bodo v dolini Drage, severno od Begunj na Gorenjskem, prihodnji teden urili bojne postopke enot oddelka in voda. V tretjem koraku bodo urjenje Zvezda Triglava končali s taktično vajo na širšem območju Blegoša in Občine Gorenja vas - Poljane.

Z vajo nameravajo okrepiti usposobljenost enot za gorsko bojevanje, izmenjati izkušnje in izboljšati civilno-vojaško sodelovanje, saj so nanjo povabili enote nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Škofja Loka in hotaveljske prostovoljne gasilce. Na vaji sodelujejo tudi pripadniki oboroženih sil ZDA, Velike Britanije in Centra odličnosti za gorsko bojevanje enote iz Poljč, je še dejal Vraničar.

Po podatkih ministrstva za obrambo se na vaji Zvezda Triglava 21 uri približno 300 pripadnikov SV ter vojsk Velike Britanije in ZDA ter Natovega Centra odličnosti za gorsko bojevanje. Usposabljanje v vojaških gorniških veščinah med drugim poteka na območjih Julijskih Alp, Stola in Bohinjske Bele.