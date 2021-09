Jutri se v Sloveniji začenjata veliki vojaški vaji: preverite, kje

V ponedeljek se začenjata dve vojaški vaji, Rock Kleščman in Zvezda Triglava. Vojaške aktivnosti bodo potekale v dnevnem in nočnem času.

V ponedeljek se začenjata dve vojaški vaji, Rock Kleščman in Zvezda Triglava. Vojaške aktivnosti bodo potekale v dnevnem in nočnem času. Foto: STA

V ponedeljek se v Sloveniji začenjajo skupna urjenja pripadnikov Slovenske vojske (SV) ter zavezniških vojsk. Vojaške aktivnosti na kopnem in v zračnem prostoru bodo na območju Cerkelj ob Krki, vadišča na Počku ter na širšem območju Bohinjske Bele potekale do petka, 23. septembra, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Na ministrstvu za obrambo zagotavljajo, da bodo spoštovali dogovore z lokalnimi skupnostmi in da bodo aktivnosti vojaških vaj potekale tako, da bodo čim manj moteče za civilno okolje. Premiki vojaških vozil ne bodo motili pretočnosti prometa, udeleženci pa bodo upoštevali predpisane ukrepe za ohranjanje zdravja. Z mednarodnimi vajami SV vzdržuje pripravljenost za delovanje in krepi obrambno moč države, skupna usposabljanja zaveznic pa povečujejo njihovo povezljivost, so zapisali v sporočilu za javnost.

Na mednarodni vojaški vaji Rock Kleščman bo do 950 pripadnic in pripadnikov slovenske in ameriške vojske urilo bojne postopke pehote ob letalski in minometni podpori. Foto: STA

Aktivnosti pehote bodo z letališča v Cerkljah ob Krki podpirala letala in helikopterji SV, v prvem tednu vaje pa tudi ameriška letala C-130 za izvedbo padalskih skokov ter F-16 za skupno usposabljanje s posadkami letal PC-9M Hudournik in kontrolorji združenega ognja. Piloti 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske in 31. lovskega polka iz Aviana bodo v sodelovanju s 16. centrom za nadzor in kontrolo zračnega prostora urili postopke varovanja in zaščite slovenskega zračnega prostora, so napovedali na ministrstvu.

V sredo se bo po padalskih skokih v treh naletih letal med 12.30 in 19. uro urjenje na letališču v Cerkljah ob Krki nadaljevalo s taktičnim usposabljanjem z uporabo manevrskega streliva. Udeleženci vaje se bodo v četrtek premaknili na vadišče Poček pri Postojni, kjer se bo urjenje nadaljevalo vse do petka, 17. septembra.

Izklopili bodo tudi elektriko

Zaradi varnosti bodo v času padalskih skokov v sredo med 12. in 19. uro izklopili električne vode v vaseh v bližini letališča Gorenje Skopice in Dolenje Skopice. Dobava električne energije se bo v sodelovanju z Elektrom Celje nadomestila z vojaškimi agregati. Kot opozarjajo v SV, bodo v tem času možne krajše, do 30-minutne motnje v dobavi elektrike v času priklopa in odklopa agregatov.

V prihajajočem prvem tednu usposabljanja bodo letalske zmogljivosti z letališča v Cerkljah ob Krki izvajale lastno usposabljanje in podpirale vajo Rock Kleščman 2021 v določenih časovnih intervalih, in sicer med ponedeljkom in petkom tako v dopoldanskih kot popoldanskih urah.

Na mednarodni vojaški vaji Zvezda Triglava 21, ki se začenja v ponedeljek in bo trajala do 23. septembra, pa se bo urilo okrog 300 pripadnikov SV ter vojsk Velike Britanije, ZDA ter Natovega Centra odličnosti za gorsko bojevanje. Na vaji bodo preverili usposobljenost za gorsko bojevanje ter krepili povezljivost in zaupanje med zavezniki. V okviru vaje bodo svoje zmogljivosti preverile tudi ekipe ambulante nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Škofja Loka in člani Prostovoljnega gasilskega društva Hotavlje, so napovedali.

Urjenje tudi v gorah

V okviru vaje bo potekalo urjenje individualnih gorniških veščin na širšem območju Bohinjske Bele, kolektivno usposabljanje in situacijske vaje skupin ter oddelkov iz preživetja in bojnega delovanja v gorskem svetu, poleg tega pa še taktična vaja čete z zavzetjem cilja v gorskem svetu območje dolina Drage oz. Begunj na Gorenjskem, Blegoša ter Gorenje vasi-Poljane.

Med 6. do 10. septembrom bo usposabljanje iz vojaških gorniških veščin na območju Julijskih Alp, Stola in v okolici Bohinjske Bele. Med 13. do 16. septembrom bo na območju doline Draga in Stola usposabljanje iz bojevanja v gorskem svetu, s poudarkom na premagovanju težko prehodnega območja z uporabo zmogljivosti gorskega bojevanja. Med 17. in 21. septembrom pa bo na širšem območju Blegoša v Občini Gorenja vas-Poljane taktična vaja, s katero bodo preverili usposobljenost enot za bojevanje v gorskem svetu, so še navedli.