SV danes začenja urjenja z zavezniki na vajah Rock Kleščman in Zvezda Triglava

Slovenska vojska danes začenja skupna urjenja s pripadniki zavezniških vojsk v okviru dveh vojaških vaj Rock Kleščman in Zvezda Triglava. Vojaške aktivnosti na kopnem in v zraku bodo na območju Cerkelj ob Krki, vadišča na Počku ter na širšem območju Bohinjske Bele potekale do petka, 23. septembra, so napovedali na ministrstvu za obrambo.

Aktivnosti bodo minimalno moteče za civilno prebivalstvo

Vojaške aktivnosti bodo potekale v dnevnem in nočnem času. Na ministrstvu zagotavljajo, da bodo spoštovali dogovore z lokalnimi skupnostmi in da bodo aktivnosti potekale tako, da bodo čim manj moteče za civilno okolje. Premiki vojaških vozil ne bodo motili pretočnosti prometa, udeleženci pa bodo upoštevali predpisane ukrepe za ohranjanje zdravja. Z mednarodnimi vajami Slovenska vojska vzdržuje pripravljenost za delovanje in krepi obrambno moč države, skupna usposabljanja zaveznic pa povečujejo njihovo povezljivost, so zapisali v sporočilu za javnost.

Na mednarodni vojaški vaji Rock Kleščman bo do 950 pripadnic in pripadnikov slovenske in ameriške vojske urilo bojne postopke pehote ob letalski in minometni podpori.

Usposabljanje na območju Julijskih Alp

Na mednarodni vojaški vaji Zvezda Triglava 21 pa se bo urilo okrog 300 pripadnikov SV ter vojsk Velike Britanije, ZDA ter Natovega Centra odličnosti za gorsko bojevanje. Usposabljanje iz vojaških gorniških veščin bo med drugim potekalo na območju Julijskih Alp, Stola in v okolici Bohinjske Bele.