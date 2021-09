Pridržali dva osumljenca petkovega streljanja pred BTC

Po intenzivni kriminalistični preiskavi zaradi streljanja prejšnji petek na območju Most pred BTC so preiskali tri osumljence, dva so pridržali.

Vse tri osumljence so privedli k preiskovalnemu sodniku. Eden je bil po zaslišanju izpuščena, 28- in 37-letnemu osumljencu pa so odredili sodno pridržanje. Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V lokal so vdrli neznani moški, vrgli solzivec in začeli streljati

V petek, 17. septembra, so ljubljanske policiste obvestili o dogodku na območju Most, v katerem so bili poškodovani trije ljudje. Strelski obračun se je zgodil v lokalu Kofi plac pri tržnici BTC. V lokal so vdrli neznani moški, vrgli solzivec in začeli streljati na dva mlajša moška, ki sta prav tako odgovorila s streli.

Dva človeka sta bila poškodovana s strelnim orožjem, eden pa zaradi udarca s predmetom. Odpeljali so jih v UKC Ljubljana, njihovo življenje k sreči ni bilo ogroženo.