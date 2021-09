Pogrešana je 22-letna Mariborčanka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojci pogrešajo Mihaelo Gashi, ki je visoka 159 centimetrov, suhe postave, ima temne, do ramen segajoče lase. Nazadnje je bila oblečena v jeans hlače temno modre barve in črno usnjeno jakno, obuta v čevlje z debelim podplatom, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti prosijo vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200.