Osemdesetletnik se je varno vrnil domov

Svojci so za pomoč pri iskanju pogrešanega zaprosili tudi zato, ker gre za osebo, potrebno pomoči, so sporočili domžalski policisti. Na območju Mengša, kjer so osemdesetletnika zadnjič videli, je ves dan potekala tudi iskalna akcija, a se je pogrešani vrnil domov in je nepoškodovan, so še sporočili iz polciije.

''Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200,'' pa je običajni poziv policije javnosti, ko gre za iskanje pogrešane osebe.