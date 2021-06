Nov napad v Nemčiji, z nožem zabodel dva sprehajalca

Motiv za jutranji napad neznanega napadalca z nožem, ki je zabodel dva naključna sprehajalca, stara 45 in 48 let, še ni znan. Prav tako policija še ne poroča o resnosti poškodb, ki sta ju utrpeli žrtvi.

Policisti iščejo neznanega storilca, starega od 20 do 30 let, ki ima svetle do rdečkaste kodraste lase.

🇩🇪⚡Two injured in stabbing in Germany's Erfurt, police hunting for suspect with helicopter – local media#Germany — The RAGEX (@theragex) June 28, 2021

To je od petka, ko je 24-letni Somalec na jugu Nemčije v Würzburgu ubil tri in ranil šest ljudi, že drugi resnejši ekstremistični napad v tej državi.