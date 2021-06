Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napad džihadistov se je začel z eksplozijo avtomobila bombe, nato pa so začeli streljati. Foto: Reuters

Džihadistična skupina Al Šabab je v nedeljo v napadu na mesto in vojaško oporišče v osrednji Somaliji ubila najmanj 12 ljudi, so sporočile lokalne oblasti. Na severu države pa so v nedeljo usmrtili tudi 21 borcev Al Šabab, ki so jih spoznali za krive članstva v skupini.

Džihadisti so v nedeljo v zvezni državi Galmudug napadli oporišče in mesto Visil okoli 700 kilometrov od prestolnice Mogadišu. Napad se je začel z eksplozijo avtomobila bombe, nato pa so začeli streljati.

Umrlo najmanj 12 ljudi

Poveljnik paravojaške enote v Galmadugu Abdirahman Adan je povedal, da točnega števila mrtvih ne vedo. Po njihovih informacijah pa so ubili najmanj 12 ljudi, od tega šest pripadnikov varnostnih sil. Napadalce jim je uspelo pregnati, več so jih ubili, je dodal.

Al Šabab je že prevzel odgovornost za napad. Po njihovih informacijah pa so ubili 34 vojakov.

V nedeljo so sicer na severu države usmrtili 21 pripadnikov Al Šababa, kar velja za najbolj množično usmrtitev doslej. Na smrt jih je obsodilo lokalno vojaško sodišče, ki jih je spoznalo krive, da so ubili pripadnike vlade, novinarje in pripadnike civilne družbe.