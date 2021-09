Policija potrdila, da truplo pripada 22-letni youtuberki

Mrliški oglednik v Wyomingu je potrdil, da truplo, ki so ga našli v nedeljo, pripada Gabby Petito in da je bila umorjena.

Mrliški oglednik v Wyomingu je potrdil, da truplo, ki so ga našli v nedeljo, pripada Gabby Petito in da je bila umorjena. Foto: Reuters

Mrliški oglednik v Wyomingu okrožja Teton Brent Blue je potrdil, da truplo, ki so ga našli v nedeljo, pripada Gabrielli Venora Petito in da je bila umorjena. Dodatnih podrobnosti obdukcije ni predstavil. Pogrešano 22-letno vplivnico Gabby Petito, ki je izginila na potovanju s 23-letnim zaročencem Brianom Laundrijem, je policija iskala od 1. septembra.

22-letna Gabby Petito in njen 23-letni zaročenec Brian Laundrie sta iz New Yorka z belim kombijem na zahod države odpotovala junija. Gabby Petito je svojo zadnjo fotografijo objavila 25. avgusta, pogrešana je bila od 11. septembra. Skupaj z zaročencem sta obiskala narodne parke in potovanje dokumentirala tudi na družbenih omrežjih.

Njena družina je izginotje prijavila deset dni kasneje. Njen zaročenec se je s potovanja domov vrnil sam, a kasneje izginil. Policija ga še išče, poroča DailyMail.

Body found in US national park is that of missing travel blogger Gabby Petito and coroner believes she was murdered - FBI https://t.co/jIUdDmc7nf — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 21, 2021

Policija še vedno išče njenega zaročenca

Medtem policija še vedno išče njenega fanta, ki je pogrešan že dober teden. Laundrie je s Petitovo živel v North Portu na zahodni obali Floride, a s preiskovalci ni želel sodelovati. Družina Petitove še vedno vztraja, da Brian Laundrie ni pogrešan, ampak se nekje skriva.

Nazadnje naj bi moškega, ki ustreza postavi in videzu Laundrieja, ujela kamera v Bakerju na Floridi.

Policija preiskuje dom Laundriejev

V ponedeljek je policija začela preiskavo doma Laudriejev na Floridi, kjer živita tudi oče in mama pogrešanega Briana. Njegova starša sta povedala, da se je njun sin odpravil na potep okrog 14. septembra in da se ni vrnil. Več kot 50 iskalcev in drugih sil s pomočjo FBI z droni in amfibijskimi vozili išče izginulega Laundrieja, ki pa ima pred njimi tridnevno prednost.

Teton County Coroner Dr. Brent Blue confirmed the remains are those of Gabrielle Venora Petito, date of birth March 19, 1999. Coroner Blue’s initial determination for the manner of death is homicide. The cause of death remains pending final autopsy resultshttps://t.co/EjiSsZ7kCW — Brian Entin (@BrianEntin) September 21, 2021

Avgusta je med zaročencema posredovala policija

Gabbyjina mama Nichole Schmidt je potrdila, da je s hčerko nazadnje govorila 24. avgusta in da je že takrat zvenela čudno, prav takšno je bilo tudi njeno pisanje po sporočilih. 12. avgusta pa je bil par udeležen v incidentu. Policijo v Utahu je mimoidoči obvestil, da se neki par prepira in med seboj fizično obračunava. Moški naj bi udaril žensko in potem sta se z vozilom odpeljala naprej.

Policija je po prijavi Christoperja, ki je videl obračun med zaročencema, z njima opravila tudi pogovor, a jima dovolila, da sta še naprej skupaj, saj je policijski inšpektor sklenil, da bosta te stvari uredila, ko se bosta vrnila na Florido. Policija je zaslišala oba, potem ko je ugotovila, da sta se zjutraj sprla, Gabby pa naj bi zaročenca udarila prva, potem ko ji ni dovolil v vozilo. Da sta si lahko privoščila načrtovano štirimesečno pot in nakup vozila, je Gabby delala kot medicinska pomočnica.

Policija je prepir med njima rešila tako, da sta en dan preživela vsak v svojem hotelu.