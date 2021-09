Zaradi spora glede maske ubil prodajalca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Nemčiji se vrstijo šokirani odzivi na dogodek na bencinski črpalki na zahodu države, na kateri je v soboto moški ustrelil in ubil 20-letnega prodajalca, ki ga je pred tem pozval, naj si nadene zaščitno masko. Storilec se je sam predal policistom in jim povedal, da se je zaradi protikoronskih ukrepov počutil stisnjenega v kot.

Spor v mestu Idar-Oberstein v zvezni deželi Porenje - Pfalška se je začel, ko je študent na blagajni moškemu, ki je hotel kupiti pivo, dejal, naj si nadene zaščitno masko. Te so namreč zaradi pandemije covid-19 obvezne v vseh trgovinah v Nemčiji. Po kratkem pregovarjanju je moški odšel.

Približno uro in pol pozneje se je vrnil, tokrat z masko. A ko je s pivom prišel na blagajno, jo je snel in sledil je nov prepir. "Storilec je nato izvlekel revolver in ga ustrelil naravnost v glavo," je novinarjem v ponedeljek zvečer pojasnil tožilec Kai Fuhrmann.

Zaradi protikoronskih ukrepov se je počutil stisnjenega v kot

49-letni Nemec se je naslednji dan sam odpravil na policijsko postajo in se predal. Umor je priznal in policiji povedal, da se je zaradi protikoronskih ukrepov, ki jih doživlja kot kratenje svojih pravic, počutil stisnjenega v kot.

Kot je dejal, naj ne bi videl drugega izhoda, žrtev pa se mu je zdela "odgovorna za celoten položaj, ker je uveljavljala pravila", je dejal Fuhrmann.

Obsodbe in šok izražajo tudi politiki

Župan mesta Idar-Oberstein Frank Frühauf je dejanje označil za nedoumljivo in grozljivo, prebivalci pa pred bencinsko črpalko polagajo cvetje in sveče. Obsodbe in šok izražajo tudi politiki.

V Nemčiji številni nasprotovanje ukrepom za omejevanje širjenja novega koronavirusa, vključno z nošenjem mask, na protestih izražajo že vso pandemijo. V ospredju je gibanje Querdenken, ki je na svoje shode pritegnilo različne skupine ljudi, vključno z nasprotniki cepljenja, neonacisti in člani skrajno desne stranke AfD.