Pretresljiva usoda slovenske športnice, ki potrebuje pomoč

Štiriindvajsetletna vsestranska športnica Lana N. M. je pred štirimi meseci pri vožnji s kolesom doživela težko nesrečo, v kateri je utrpela hude poškodbe možganov. Pri humanitarnem društvu Never Give Up, kamor so se po pomoč obrnili Lanini starši, zbirajo sredstva za njeno rehabilitacijo.

Štiriindvajsetletna ljubiteljica športa v vseh njegovih pojavnih oblikah, diplomirana kineziologinja in osebna trenerka trenutno ne vidi, ne more govoriti in hoditi, a so njeni najbližji prepričani, da se bo z ustrezno rehabilitacijo, za katero pa bodo potrebovali dodatno finančno pomoč, spet vrnila na pot, po kateri je nekoč že hodila.

Če bi želeli pomagati pri financiranju njene rehabilitacije (zbrani denar bo namenjen izključno terapijam), lahko to storite z nakazilom na spodnji račun.

Pri humanitarnem društvu Never Give Up, ki je uspešno izpeljalo že več tovrstnih akcij, zagotavljajo, da bodo sredstva v celoti namenjena Lanini družini, ki se je nanje obrnila po pomoč.

Zbiranje sredstev za Lanino Okrevanje Športno humanitarno društvo Vztrajaj - Never give up, Grobeljca 52, 1211 Ljubljana SI56 0203 2025 9609 009 Sklic: 00/2021 Namen: Za Lano

Dekletovi najbližji pripravljajo tudi poseben športno obarvan dogodek, ki bo v soboto, 2. oktobra. Ljudi dobre volje tega dne vabijo, da se ob izvajanju Laninih najljubših športnih aktivnosti, kot so tek, pohodništvo, kolesarjenje, z dobrimi željami spomnijo na njihovo Lano.

