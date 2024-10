Klakočar Zupančič: Razlike v družbi so nedopustne, vsi si zaslužijo enakovredne obravnave!

Udeleženci foruma Partnerstvo za prihodnost so spregovorili o tem, kako lahko kot posamezniki, organizacije in država prispevamo k družbi, v kateri bo imel vsak član možnost dostojnega življenja. Organizatorji, fundacija FIHO, so s forumom želeli spodbuditi razmišljanje o družbeni odgovornosti ter vzpostaviti dialog o naši skupni prihodnosti in razvoju družbe ter države na različnih področjih.

Živimo v obdobju, ko je trajnostno upravljanje, del tega je družbena odgovornost, obveza v poslovanju podjetij in ko razmere narekujejo temeljite spremembe v razumevanju in upravljanju virov ter napredka. Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je poudarila, da iščejo sistemske rešitve, ki bodo v prihodnosti omogočale hitrejše reševanje položaja ranljivejših skupin in da so razlike v družbi nedopustne.

Za enakopravno vključevanje v družbo

Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je izpostavil izjemen pomen vzpostavitve partnerskega omrežja: "Treba je vzpostaviti možnosti zbiranja denarja na različne načine za določene potrebe."

Pritrdil mu je direktor Fundacije FIHO Borut Sever: "Danes smo glasno povedali, da si želimo vzpostaviti partnerstvo za prihodnost. Na eni strani si vsi želimo pomagati in na drugi imamo tiste, ki so pomoči potrebni." Sever si želi, da bi javnost prepoznala delo organizacij, ki jih fundacija FIHO sofinancira: "To se mi zdi pomembno, saj premalo govorimo o dobrem delu in o tem, kaj dobrega naredimo za najranljivejše v družbi." Fundacija FIHO namreč v sodelovanju z več kot sto humanitarnimi in invalidskimi organizacijami vsako leto pomaga skoraj 400 tisoč Slovencem in Slovenkam s podporo dejavnosti, ki izboljšujejo socialni položaj ter omogočajo samostojno in neodvisno življenje ter enakopravno vključevanje v družbo.

Na drugi okrogli mizi foruma Partnerstvo za prihodnost je beseda tekla predvsem o konkretnih rešitvah. Foto: Barbara Reya za FIHO

Boscarol: Motivacija, ne prisila

Na drugi okrogli mizi foruma so se pogovarjali o konkretnih vprašanjih in rešitvah. Ustanovitelj družbe Pipistrel, podjetnik in humanitarec Ivo Boscarol, je prepričan, da bi sistemsko najbolje rešili težavo ustreznega financiranja v okviru prostovoljnosti in ne dodatnega davka: "Namesto prisile poskusimo z motivacijo."

"Največja frustracija ljudi, ki pristanejo v takšnih položajih, je, da imajo občutek, da ne bodo nikoli več koristni družbi," je opozoril generalni direktor družbe Kronoterm Bogdan Kronovšek. "To, da lahko sodelujemo, ustvarjamo in prispevamo je najlepši občutek, ki ga lahko doživimo. Da smo kljub vsemu, kar se nam dogaja, lahko koristni."

Mesec: V Evropi imamo najmanjšo stopnjo med otroki

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je potožil, da politika vsekakor sliši veliko kritik in nič pohval ter ob tem izpostavil dejstva, na katera smo v Sloveniji lahko ponosni: "Vsekakor bi poudaril, da je Slovenija v desetih letih naredila največji napredek pri zmanjšanju revščine med otroki. Smo država v Evropski uniji z najmanjšo stopnjo revščine med otroki nasploh. V desetih letih smo poskrbeli, da se je brezposelnost zmanjšala z dobrih 135 tisoč na 45 tisoč oseb. Lahko naštevam še naprej. Osebna asistenca, kot jo imamo pri nas, je tako strukturirano urejena samo še v skandinavskih državah."

Predsednica Sveta Fundacije FIHO Nataša Sorko je izpostavila pomen zakonodajnega vidika: "Zato je ključno, da se različni akterji usedejo za eno mizo, pregledajo možnosti in najdejo rešitev. […] Tega ne smemo zgolj prenesti na državo. A mora država ustvariti sistemske spodbude, ki bodo posameznike in podjetja motivirale, da se bodo v večji meri vključili v nudenje pomoči."