Telekom Slovenije in Xiaomi že petič skupaj za ozaveščanje in zgodnje odkrivanje raka pri moških

Društvo OnkoMan je prvo društvo v Sloveniji, ki ozavešča moške o raku in pomenu skrbi za zdravje, podporo pa nudi tudi njihovim družinskim članom. Med drugim poziva in spodbuja moške in fante, ki jim že rastejo brki, naj se odzovejo na presejalni program, ki je v Sloveniji na voljo brezplačno, in naj čim prej obiščejo zdravnika, če opazijo kakršnokoli, četudi na videz nepomembno ponavljajočo se spremembo.

Če raka odkrijejo dovolj zgodaj, so obeti za popolno ozdravljivosti in ohranjanje življenja veliko večji, zato je samopregledovanje moških zelo pomembno že od takrat, ko jim zrastejo prvi brki.

Dva Modra fona in druge aktivnosti

Kot del pobude za ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, preventive in samopregledovanja za pravočasno odkrivanje raka pri moških in za dober namen sta Telekom Slovenije in Xiaomi v okviru novembrske ponudbe Modri fon pripravila ugodno ponudbo dveh mobilnih telefonov, so sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.

Tako bo ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev mobitel Redmi 13C 5G na voljo za 24 obrokov po dva evra ali skupaj 48 evrov, kar je občutno pod redno ceno 120 evrov. Z občutnim znižanjem, natančneje za 144 evrov, je pod enakimi pogoji vezave naročniškega razmerja na voljo telefon Xiaomi 14T, za katerega je cena 14 mesečnih obrokov po 19 evrov, še pojasnjujejo v Telekomu Slovenije.

Med novembrskimi aktivnostmi Telekoma Slovenije za ozaveščanje bodo tudi modre pentlje v Telekomovih centrih, ravno tako tudi v okviru programa za lastne zaposlene Modro jabolko in športnega društva TSsport, katerih trajno poslanstvo je spodbujanje zaposlenih k zdravemu življenjskemu slogu, so še sporočili iz Telekoma Slovenije.