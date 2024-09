Serija Xiaomi 14T: dostopnejša priložnost premijskih pametnih telefonov

Uradna predstavitev pametnih telefonov Xiaomi 14T Pro in Xiaomi 14 je 26. septembra v nemškem glavnem mestu Berlin, a smo že pred tem imeli priložnost pogledati oba nova telefona.

V primerjavi z lanskima predhodnikoma prinašata kar nekaj novosti, predvsem v funkcijah umetne inteligence, a med drugim tudi nočnega fotografiranja.

Člana družine Xiaomi 14T se ločita tudi po tem, da ima Xiaomi 14T Pro, ta je na fotografiji v črni barvi, zaobljeno zadnjo stran, osnovni Xiaomi 14T, ta je na fotografiji v sivi barvi, pa povsem ravno. Foto: H. G.

Vseh novih dobrot, predvsem vseh novih funkcij umetne inteligence, v predzagonskem programju pametnih telefonov sicer še ni bilo, a programska nadgradnja, ki bo na voljo prav na dan svetovne predstavitve v Berlinu, bo zapolnila skoraj vse vrzeli. Vklop nekaterih preostalih Googlovih funkcij umetne inteligence je namreč odvisen od Googla, kar lahko pričakujemo v prvem tednu oktobra.

Tudi tokrat kamere sopodpisuje Leica

Serija Xiaomi 14T nadaljuje pobiranje sadov Xiaomijevega sodelovanja z nemškim fotografskim podjetjem Leica pri doseganju novih razsežnosti mobilne fotografije. Največ izboljšav je na področju nočne fotografije, pri čemer ima Pro zmogljivejšo glavno in telefoto kamero. Ultraširoka kamera zadaj in sprednja kamera sta pri obeh članih družine 14T enaki.

Xiaomijev uporabniški vmesnik HyperOS je nameščen nad Googlov operacijski sistem Android 14. Foto: Ana Kovač

Poleg izpopolnjenih algoritmov, predvsem za nočno fotografijo, bo k dobrim posnetkom celo ob zelo pomanjkljivi svetlobi prispevala zaslonka, katere okrepljena apertura zajame tudi redke fotone svetlobe. Izboljšali so tudi portretni način, ki zdaj ob razponu žariščnih razdalj od 23 do 75 milimetrov omogoča še jasnejše posnetke, tudi z naravnim učinkom zameglitve ozadja (bokeh).

Enaka zaslona na obeh

Zaslon AMOLED je pri obeh članih družine Xiaomi 14T enak – diagonala meri 17 centimetrov (ali 6,67 palca, kar radi navajajo na specifikacijah), ločljivost je 1,5K, kar je 1.220x2.712 pik.

Razporeditev kamer na zadnji strani obeh telefonov serije Xiaomi 14T je enak kot pri vzornikih iz serije Xiaomi 14 (brez T), predstavljene v začetku leta. Foto: Ana Kovač

Izjemne vrednosti pa dosegata osvežitev zaslonske slike, ki pri dinamičnih vsebinah, kot jih lahko pričakujemo v igrah, lahko doseže kar 144 osvežitev v sekundi, in svetilnost, ki se zlasti pod močno sončno svetlobo lahko izkaže s kar štiri tisoč niti ali dobrih petkrat več od običajne operativne svetilnosti. K preglednosti zaslonskega prikaza prispeva tudi visoko kontrastno razmerje.

Tudi pred prahom in vodo se lahko brani z visoko certificirano odpornostjo IP68.

Fotografija, posneta s pametnim telefonom Xiaomi 14T Pro v privzetem načinu Foto: Srdjan Cvjetović

Procesorja in pomnilnik

Pametni telefon Xiaomi 14T Pro poganja procesor MediaTek Dimensity 9300, ki velja za trenutno enega izmed najzmogljivejših.

Z njim v tandemu je lastna Xiaomijeva tehnologija ki obljublja učinkovitejše povezovanje v mobilna omrežja in omrežja Wi-Fi ter boljši sprejem signalov GPS.

Zaslon AMOLED je pri obeh članih družine Xiaomi 14T enak – diagonala meri 17 centimetrov. Foto: Ana Kovač

Pametni telefon Xiaomi 14T Pro

Barve: titansko črna, titansko modra, titansko siva, limonsko zelena (iz rastlinskih materialov)

Masa: 209 gramov

Odpornost na vodo in prah: IP68

Oblika: 3D-zaobljen zadnji del, okvir iz aluminijeve zlitine (6M13)

Zaslon: AMOLED, Crystal Res, diagonala 17 centimetrov, ločljivost 2712x1220 pik, 446 pik na palec, dinamično osveževanje do 144-krat v sekundi, 12-bitna barvna globina, svetilnost štiri tisoč nitov, kontrastno razmerje pet milijonov proti ena, zaščitno steklo Gorilla Glass 5, razmerje zaslona do celotne sprednje strani 93,6 odstotka, certifikat TÜV Rheinland Eye Care

Optika: VARIO-SUMMILUX 1:1.6-2.2/15-60 ASPH

Kamere: glavna kamera Leica – 23 milimetrov, f/1.68, senzor slike Light Fusion 900, ločljivost 50 milijonov pik, Ultra HDR; telefoto kamera Leica – 60 milimetrov, f/1.98, ločljivost 50 milijonov pik; ultraširoka kamera Leica – 15 milimetrov, f/2.2, ločljivost 12 milijonov pik; tipalo Light Fusion 900, ločljivost 50 milijonov pik, 8.192x6.144 pik; ultra-nočni način; kamera spredaj z ločljivostjo 32 milijonov pik

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: SSD, 512 gigabajtov

Procesor: MediaTek Dimensity 9300+ s štirijedrnima procesorjema Arm-Cortex-X4 (do 3,4 gigaherca) in Cortex-A720 (do 2,0 gigaherca) z 12-jedrnim grafičnim koprocesorjem Immortalis-G720, hlajenje Xiaomi Loop LiquidCool Technology

Povezljivost: Wi-Fi 7, 5G (SIM+eSIM), USB-C

Akumulator: pet tisoč miliamperskih ur, 1.600 ciklov, hitro 120-wattno žično polnjenje HyperCharge (čip Xiaomi Surge P2), hitro 50-wattno brezžično polnjenje

Zvok: stereo, dva mikrofona, Dolby Atmos, Hi-Res & Hi-Res Wireless

Video: 4K pri 60 sličicah v sekundi ali 8K pri 24 sličicah v sekundi

Cena: 899 evrov, do konca oktobra darilo robotski sesalnik Xiaomi E10

Vir podatkov: Xiaomi

Za delovanje osnovnega modela Xiaomi 14T (brez Pro) skrbi procesor Mediatek Dimensity 8300. Ta je sicer stopničko nižji od procesorja v modelu Pro, a sta oba ta Mediatekova procesorja kos obsegu dela in zahtevam procesov umetne inteligence, so prepričani snovalci pametnih telefonov serije Xiaomi 14T.

Pred prahom in vodo se oba telefona serije Xiaomi 14T branita z visoko certificirano odpornostjo IP68. Foto: Ana Kovač

Xiaomi 14T Pro ima udobnih 12 gigabajtov pomnilnika, njegov najbližji rojak pa je v Sloveniji na voljo v različici z enako količino pomnilnika, četudi na nekaterih trgih ponujajo tudi izvedbo z osmimi gigabajti delovnega pomnilnika za tiste, ki so to pripravljeni sprejeti v zameno za nižjo ceno.

Hitro polnjenje, toda …

Akumulator pametnega telefona Xiaomi 14T Pro ima tako kot akumulator na osnovnem modelu serije Xiaomi 14T nazivno zmogljivost pet tisoč miliamperskih ur, kar zagotavlja več kot en dan pripravljenosti in delovanja celo ob intenzivnejši uporabi.

Za delovanje osnovnega modela Xiaomi 14T (brez Pro) skrbi procesor Mediatek Dimensity 8300. Foto: Ana Kovač

Ko energije zmanjka, je Xiaomi 14T Pro mogoče hitro napolniti s 120-wattnim hitrim polnjenjem, a le, če dodatno kupite ustrezen polnilnik. Telefonoma je namreč priložen samo USB-kabel, ne pa cel polnilnik. Prav tako je treba posebej poskrbeti za ustrezen polnilnik za hitro 50-wattno brezžično polnjenje, ki ga osnovni 14T ne podpira. Xiaomi 14T Pro je pravzaprav prvi telefon katerekoli Xiaomijeve serije T, ki ima možnost brezžičnega polnjenja.

Googlova umetna inteligenca

Tudi na programskem delu je glede na lansko serijo Xiaomi 13T kar nekaj novosti. Glavni adut so funkcije umetne inteligence, a so te skoraj vse Googlove, ki smo jih zasledili že drugje. Oba telefona serije Xiaomi 14T imata novega Googlovega glasovnega pomočnika Gemini, ki se pri svojem delu močno opira na umetno inteligenco.

Oba pametna telefona serije Xiaomi 14T imata najnovejše Googlove funkcije umetne inteligence. Foto: Ana Kovač

Tu so še druge funkcije umetne inteligence, kot je iskanje neposredno z obkrožanjem (največkrat slike) na zaslonu, a ker njihov vklop narekuje Google, se bodo najverjetneje na teh novih telefonih pojavile šele v prvem tednu oktobra.

Pametni telefon Xiaomi 14T

Barve: titansko črna, titansko modra, titansko siva

Masa: 195 gramov

Odpornost na vodo in prah: IP68

Oblika: raven zadnji del, plastični okvir

Zaslon: AMOLED, CrystalRes, diagonala 17 centimetrov, ločljivost 2712x1220 pik, 446 pik na palec, dinamično osveževanje do 144-krat v sekundi, 12-bitna barvna globina, svetilnost štiri tisoč nitov, kontrastno razmerje pet milijonov proti ena, zaščitno steklo Gorilla Glass 5, razmerje zaslona do celotne sprednje strani 93,6 odstotka, certifikat TÜV Rheinland Eye Care

Optika: Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-50 ASPH

Kamere: glavna kamera Leica – 23 milimetrov, f/1.77,senzor slike Light Fusion 800S/800, ločljivost 50 milijonov pik, Ultra HDR; telefoto kamera Leica – 50 milimetrov, f/1.98, ločljivost 50 milijonov pik; ultraširoka kamera Leica – 15 milimetrov, f/2.2, ločljivost 12 milijonov pik; tipalo IMX906, ločljivost 50 milijonov pik, 8.192x6.144 pik; ultra-nočni način; kamera spredaj z ločljivostjo 32 milijonov pik

Pomnilnik: 8 ali 12 gigabajtov

Shrambni prostor: SSD, 256 gigabajtov

Procesor: MediaTek Dimensity 8300+-Ultra s štirijedrnima procesorjema Cortex-A715 in Cortex-A510, hlajenje Xiaomi Loop LiquidCool Technology

Povezljivost: Wi-Fi 6E, 5G (SIM+eSIM), USB-C

Akumulator: pet tisoč miliamperskih ur, 1.600 ciklov, hitro 67-wattno žično polnjenje HyperCharge

Zvok: stereo, dva mikrofona, Dolby Atmos, Hi-Res & Hi-Res Wireless

Video: 4K pri 60 sličicah v sekundi ali 8K pri 24 sličicah v sekundi

Cena: 699 evrov, do konca oktobra darilo robotski sesalnik Xiaomi E10

Vir podatkov: Xiaomi

Vsi jeziki niso enako hitro na vrsti (ni kriv Xiaomi)

Med Googlovimi funkcijami umetne inteligence so tudi zelo privlačne funkcije AI-snemalnika, ki omogoča celo prevajanje v realnem času, tudi z ustvarjanjem podnapisov v izvirnem ali prevedenem jeziku, a se ne smemo preveč veseliti: te funkcije so za zdaj podprte samo v 12 jezikih in med njimi z izjemo ruščine ni nobenega slovanskega, torej tudi slovenščine ne.

Razpoložljive barve pametnega telefona Xiaomi 14T Foto: Xiaomi

Morebitne pritožbe glede tega je treba nasloviti Googlu in ne Xiaomiju, a se žal moramo zavedati, da slovenščina in drugi jeziki, ki jih govori le majhen delež prebivalstva, niso na vrhu prednostne lestvice razvijalcev. Lahko pa pričakujemo, da bodo besedilne funkcije Googlove umetne inteligence (povzemanje, ustvarjanje besedil), ki smo jih že videli na nekih drugih telefonih, prav tako delovale tudi na teh dveh novincih.

Tudi HyperOS se razvija

Na obeh modelih telefona je – seveda tudi v slovenščini – Xiaomijev uporabniški vmesnik HyperOS, ki je nadgrajen na operacijski sistem Android 14. HyperOS je nekoliko drugačen od preostalih vmesnikov in kot vsaka drugačnost nasploh ima svoje oboževalce in svoje kritike.

V primerjavi z lanskima predhodnikoma prinašata pametna telefona serije Xiaomi 14T kar nekaj novosti, predvsem v funkcijah umetne inteligence, a med drugim tudi nočnega in portretnega fotografiranja. Foto: Ana Kovač

V primerjavi s prejšnjimi različicami tega uporabniškega vmesnika so dodali dodatne nastavitve zasebnosti in nove možnosti prilagoditev ter, kot pravijo, optimizirali delovanje ter krmarjenje in upravljanje, tudi upravljanje z gibi.

Tri barve za oba modela in še ena okoljsko prijazna za Pro

Oba člana družine Xiaomi 14T sta na voljo v treh barvah, ki jih je navdihnil titan, Pro pa ima še okoljsko zavedno limonsko zeleno, zasnovano na rastlinah in limonskih vlaknih ter, kot zatrjujejo, povsem brez topil.

Naš zmogljivejši preizkušanec, to je model Pro, je v titansko črni, njegov najbližji sorodnik, to je osnovni Xiaomi 14T, pa v sivi barvi. Oba imata na zadnji strani kamere, razporejene v kvadrat, tako kot smo videli pri seriji Xiaomi 14, ki so jo predstavili zadnje dni letošnjega februarja. Ena izmed oblikovnih posebnosti modela Pro je okvir iz trpežne aluminijeve zlitine.

Serija Xiaomi 14T nadaljuje pobiranje sadov Xiaomijevega sodelovanja z nemškim fotografskim podjetjem Leica pri doseganju novih razsežnosti mobilne fotografije. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Oba telefona serije Xiaomi 14T nadaljujeta tradicijo serije T in zato lahko pravzaprav od besede do besede prepišemo enak sklep, kot smo ga zapisali pri seriji 13T – a z eno pomembno razliko, ki jo je treba upoštevati: funkcije umetne inteligence, ki jih Xiaomi 14 ob svojem zagonu ni prejel (a lahko pričakujemo, da jih bo).

Torej: Xiaomi 14T Pro je pristal na nekaj kompromisov glede na letošnja zmogljivejša Xiaomi 14 in zlasti Xiaomi 14 Pro, a ti vendarle niso hud udarec dobri uporabniški izkušnji, prihranek pri ceni pa je znaten. Serija Xiaomi 14T je dopolnitev premijske ponudbe letošnjih Xiaomijevih pametnih telefonov in za tiste, ki ne želijo porabiti več kot evrskega tisočaka, a ob tem le dobiti čim zmogljivejši telefon, lahko izbira, ki so jo čakali.