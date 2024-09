Xiaomi v Berlinu ni pokazal samo novih telefonov

V Slovenijo bodo tako kmalu prišli nova Xiaomijeva robotska sesalnika višjega razreda (Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro), nove gumbaste slušalke Xiaomi Buds 5, nova pametna zapestnica Xiaomi Smart Band 9 in nova različica pametne ure Xiaomi Watch 2. Dveh novih Xiaomijevih televizorjev v Sloveniji (vsaj za zdaj) ne bo, ravno tako ne pregibnega telefona Xiaomi Mix Flip, ki so ga kot presenečenje pokazali na koncu berlinskega dogodka.

Pametni telefon Xiaomi 14T Pro na uradni predstavitvi v Berlinu Foto: Srdjan Cvjetović

Najzmogljivejši do zdaj

V Berlinu smo tako slišali, da Xiaomi Robot Vacuum X20 Max prinaša več naprednejših funkcij čiščenja, kot so samodejno pomivanje tal pri nastavljivih visokih temperaturah, hitro zračno sušenje, ki preprečuje ustvarjanje vonjav zaradi vlage, ter krtača s tehnologijo za uspešno upiranje zatikanju in zapletanju, ki se rado zgodi med nabiranjem las na tleh. Njegova raztegljiva roka omogoča, da ena izmed čistilnih blazinic doseže tudi zelo nedostopna mesta in vogale.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max je najzmogljivejši Xiaomijev robotski sesalnik do zdaj. Foto: Srdjan Cvjetović

Ponaša se tudi z močnim sesanjem, kar je primerno za uporabnike, ki sta jim globinsko čiščenje ter preprosto in nezahtevno vzdrževanje naprave visoko na prednostnem seznamu.

Prepričani so, da je zaradi zmogljivosti primeren tudi za večja domovanja in celo srednje velike pisarniške prostore. Njegova priporočena redna maloprodajna cena za različne trge se začne pri 639,99 evra.

Za visoke zahteve in malo vzdrževanja

Njegov najbližji sorodnik Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro je ravno tako primeren tudi za večja stanovanja ter majhne in srednje velike pisarne. Poleg velike moči vsesavanja, druge največje v družini Xiaomijevih robotskih sesalnikov (le novi Xiaomi Robot X20 Max ima še večjo), poudarja tudi inteligentne funkcije, kot sta natančno izogibanje oviram na tleh in pametno ugotavljanje navzočnosti preprog, te namreč med čiščenjem zahtevajo drugačno obravnavo.

Robotski sesalnik Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro Foto: Xiaomi

Večnamenska polnilna postaja v manj kot četrt minute izprazni vso nabrano nečistočo in poskrbi za samodejno čiščenje čistilnih blazinic, zaradi česar uporabnik s tem robotom nima veliko vzdrževalnega dela.

Po trenutnih napovedih se bo priporočena redna maloprodajna cena za ta sesalnik premijskega razreda začela pri 569,99 evra.

Slušalke in zapestnica

Nove slušalke Xiaomi Buds 5 izkoriščajo več tehnologij, ki jih poznamo v slušalkah premijskega razreda, in med drugim ponujajo več načinov zmanjševanja hrupa, tudi s funkcijami umetne inteligence.

Zatrjujejo, da so kos vetru s hitrostjo več kot 40 kilometrov na uro in da v idealnih razmerah neprekinjeno delujejo skoraj dva dni. Na voljo bodo predvidoma za en cent manj kot sto evrov.

Slušalke Xiaomi Buds 5 Foto: Srdjan Cvjetović

Predvsem športno in rekreativno naravnanim je namenjena nova zapestnica Xiaomi Smart Band 9. Ima več kot 150 športnih in rekreativnih načinov ter spremlja spanje in zdravstvene parametre do kar treh tednov brez polnjenja ob običajni rabi. Osebnemu prilagajanju zapestnice prispeva več kot 200 različnih številčnic za najrazličnejše namene in želje.

Na trgih, kjer jo bodo prodajali, med njimi bo predvidoma tudi Slovenija, pričakujemo, da bo priporočena redna maloprodajna cena zanjo 44 evrov.

Pametna zapestnica Xiaomi Smart Band Foto: Srdjan Cvjetović

Nova barvna različica ure in programska nadgradnja tudi za prejšnje

Xiaomi, ki je aprila vstopil v svoje 15. leto obstoja, je v Berlinu predstavil nadgradnjo svoje ponudbe pametnih ur. Xiaomi Watch 2 je zdaj na voljo tudi v titansko sivi, vse različice pa so ali bodo v kratkem prejele programsko nadgradnjo, ki med drugim vsem tem uram prinašajo tudi nekatere nove funkcije.

Pametna ura Xiaomi Watch 2 Foto: Srdjan Cvjetović

Poleg desetih novih številčnic tako prihaja tudi zabavna funkcija Pet Park, ki spodbuja dejavnost uporabnikov z nagrajevanjem skrbi za navideznega ljubljenčka na pametni uri. Priporočena redna maloprodajna cena pametne ure Xiaomi Watch 2 je odvisna od izvedbe, začne pa se pri 209 evrih.