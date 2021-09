Za neuspelo pričesko 230 tisoč evrov odškodnine

V New Delhiju je ženska, ki si je ustvarila kariero kot model za oglaševanje lasne kozmetike, obiskala frizerski salon in zaprosila za striženje konic. Vendar pa ji je frizerka lase skrajšala preveč, zato naj bi izgubila pogodbe ter doživela hude travme. (slika je simbolična)

V New Delhiju je ženska, ki si je ustvarila kariero kot model za oglaševanje lasne kozmetike, obiskala frizerski salon in zaprosila za striženje konic. Vendar pa ji je frizerka lase skrajšala preveč, zato naj bi izgubila pogodbe ter doživela hude travme. Sodišče je salonu naložilo plačilo odškodnino v višini 230 tisoč evrov.

Dolgolaskaje leta 2018 obiskala frizerski salon v prestižnem hotelu v New Delhiju in zaprosila za klasično desetcentimetrsko striženje konic, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Vendar pa je frizerka, na šok in presenečenje, pritožnici lase postrigla tako, da so se ji komaj dotikali ramen," je ugotovilo sodišče.

Sodišče je ugotovilo tudi, da je Royjeva, ki je kot manekenka nastopala v oglasih za lasno kozmetiko, zaradi te izkušnje doživela "živčni zlom ter travme".

Sodišče: Ženske so na lase čustveno vezane

"Nobenega dvoma ni, da so ženske zelo previdne, ko gre za njihove lase," je dodalo sodišče. "Za njihovo vzdrževanje porabijo precej denarja. Na lase so tudi čustveno vezane," je zapisano v sodbi.

Ženska ob življenjske sanje, da bi postala top model

Pritožnica pa je zaradi preveč postriženih las "izgubila pogodbe in utrpela veliko izgubo, ki je popolnoma spremenila njen življenjski slog in razblinila njene sanje, da bi postala top model", je ugotovilo sodišče.

Frizerskemu salonu je odredilo plačilo odškodnine v višini 20 milijonov rupij (dobrih 230 tisoč evrov), na odločitev sodišča pa se lastnik salona lahko še pritoži, poroča AFP.