V Ljubljano pripeljal evropski povezovalni vlak #video #foto

Digitalna preobrazba in okolju prijaznejši transport sta med najpomembnejšimi prednostnimi nalogami evropske politike. O tehnološkem posodabljanju železniških koridorjev bodo v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije in evropskega leta železnic spregovorili tudi na današnji mednarodni konferenci v Ljubljani. Hkrati je v prestolnico pripeljal evropski povezovalni vlak Connecting Europe Express.

Septembra se evropske železnice združujejo v vznemirljivi pobudi, ki jo je konec marca na prireditvi ob uradnem začetku leta železnic javno predstavila Evropska komisija. Poseben vlak, imenovan Connecting Europe Express, bo prečkal vso Evropo in s svojo vožnjo poudaril vlogo železnice kot gonilne sile gospodarstva, trajnostne mobilnosti ter evropske identitete, so pri Slovenskih železnicah napovedali že marca 2021.

Partnerji projekta so tudi na Slovenskih železnicah, in sicer kot člani Skupnosti evropskih železniških in infrastrukturnih podjetij (CER). Vlak se je na svoji poti ustavil tudi v Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Simbol povezovalne moči železnice

Simbol povezovalne moči železnice je vlak Connecting Europe Express, ki bo eden ključnih v letošnjem evropskem letu železnic.

"Connecting Europe Express bo resničen in oprijemljiv prikaz povezovalne moči železnice. Na vsakem od skoraj štiridesetih postankih vlaka bodo različne prireditve, ki bodo povezale železniški sektor, organizacije civilne družbe, lokalne in regionalne oblasti ter tudi širšo javnost. Povezale pa jih bodo z namenom, da bi razpravljali o prednostih železnice ter o tem, kaj je še treba storiti, da lahko železnica postane prva možnost za potnike in podjetja," je dejala evropska komisarka za promet Adina Vălean.

Evropska komisija je podprla Skupnost CER za koordinatorko projekta, ki bo med drugim uskladila delo prevoznikov ter upravljavcev infrastrukture po vsej Evropi. Tudi s tem naj bi pokazali duh dobrega sodelovanja med železniškimi podjetji in njihovo pripravljenost prispevati k ozaveščanju o prihodnosti mobilnosti v Evropi.

Vlak je svojo pot začel septembra, ustavil pa se bo v večini evropskih prestolnic, v katerih bodo organizirane tudi prireditve in druge dejavnosti. Na vsakem postanku bodo promovirana temeljna sporočila o prednostih železnice. Foto: Ana Kovač

Glavni poudarek konference, ki jo v sodelovanju z infrastrukturnim ministrstvom in Evropsko komisijo pripravljajo Slovenske železnice, so zapisali pri STA, bo spodbujanje in oblikovanje novih zelenih koridorjev, ki povezujejo jugovzhodno Evropo s preostalo Evropo.

Na konferenci bodo med drugim sodelovali generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, predsednik iniciative SEESARI Peter Verlič, evropska komisarka za promet Adina Vălean, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in generalni direktor mednarodne železniške zveze UIC Francois Davenne.