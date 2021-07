Novi "zapeljevalci" sprejeli prve potnike

Prvi električni vlaki Flirt, ki so del prenove voznega parka Slovenskih železnic, so z današnjim dnem začeli voziti na rednih povezavah.

Foto: Ana Kovač

Dva med njimi bosta vozili InterCity vlak Pohorje, ki zgodaj zjutraj zapusti Hodoš in se prek Murske Sobote, Pragerskega, Celja, Zidanega mosta, Ljubljane in Postojne odpravi v Koper, popoldne pa se odpravi v nasprotno smer. Nove garniture so že začeli vključevati in jih bodo postopoma še naprej vključevali tudi na gorenjsko, primorsko in štajersko progo.

Prvi je bil Flirt

Že nekaj mesecev pa na dolenjski, kamniški in kočevski progi ivozijo novi vlaki Flirt, ravno tako proizvajalca Stadler, a z dizelskim pogonom, ki so prvi prišli v Slovenijo.

Foto: Ana Kovač

Med 52 novimi vlaki, ki so jih nabavile Slovenske železnice, so tudi dvonadstropni električni vlaki, ki bodo vozili predvsem ob prometnih konicah, ko je visoka pretočnost potnikov izjemnega pomena.

Hvala vam za vse, gomulke

S prihodom novih vlakov so se ustvarili pogoji za dokončno upokojitev legendarnih rdeče-rumenih (dokler jih grafitarji niso zmaličili) vlakov poljskih elektromotornih vlakov poljskega proizvajalca Pafawag, ki smo jim rekli Gomulka po poljskem predsedniku, ki je predsedoval pred dobrimi petdesetimi leti, ko so nabavljali te vlake.

Zadnja gomulka je svojo zadnjo redno vožnjo opravila v drugi polovici junija, ko se je odpravila v Litijo, Usoda teh vlakov še ni znana, ljubitelji železnic pa upajo, da bo vsaj ena od njih urejena v svojo izvirno, od grafitov očiščeno podobo in našla svoje častno mesto v ljubljanskem železniškem muzeju. Gomulke so namreč več kot pol stoletja predstavljale del našega vsakdana.

Fotogalerija (foto: Ana Kovač):