Na Poletno muzejsko noč si boste lahko ogledali tudi legendarne vlake

"Tudi Železniški muzej Slovenskih železnic bo v soboto, 19. junija, od 18. ure do polnoči na široko odprl vrata za svoje obiskovalke in obiskovalce. Brezplačno si boste lahko sami ali z vodenim ogledom po muzeju ogledali predhodnice današnjih vlakov, parne lokomotive, ki po številnih letih voženj 'počivajo' v rotundi. V sosednjem objektu pa boste spoznali ključna področja za uspešno in varno delovanje železnice. Videli boste modulno in modelno železnico. Posebno doživetje, še posebej za najmlajše obiskovalce in obiskovalke, pa bo vožnja z vlakom vrtne železnice in motorno drezino," so v Železniškem muzeju Slovenskih železnic zapisali v današnji izjavi za javnost.

Foto: Železniški muzej Slovenskih železnic Začetki Železniškega muzeja Slovenskih železnic segajo v sredino 20. stoletja, ko so se slovenski železničarji odločili za svoj muzej in za lokacijo določili kurilnico Ljubljana Šiška. Pripadnost železniški dediščini na Slovenskem je spodbudila dokumentiranje in zbiranje različnih železniških vozil, ostale železniške opreme in številnih gradiv. Danes se muzej zaradi skrbnega zbiranja, dokumentiranja, evidentiranja ter raziskovanja predstavlja v dveh objektih.



Foto: Železniški muzej Slovenskih železnic

Glavno poslopje je rotunda, polkrožna klonica za lokomotive z okretnico (napravo za obračanje lokomotiv). V rotundi se nahaja tudi lokomotiva nekdanje Južne železnice z letom izdelave 1861, ki velja za najstarejšo lokomotivo v Sloveniji.



Foto: Železniški muzej Slovenskih železnic

V sosednjem objektu B, kjer so bila nekoč skladišča, pa so s stalno razstavo zastopana poglavitna železniška področja: prometni urad, razvoj in vzdrževanje tirov, razvoj železniškega omrežja, telekomunikacijske naprave, signalnovarnostne naprave, uniforme ... V objektu B se nahaja tudi manjša likovna galerija v povezavi z železnico. (Vir: Železniški muzej Slovenskih železnic)