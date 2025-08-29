V muzeju Van Gogh v Amsterdamu so v sredo opozorili, da jim brez dodatnega državnega financiranja grozi zaprtje. Kot so navedli, je za varnost zbirke, obiskovalcev in osebja nujna prenova muzeja, ki je ocenjena na 104 milijone evrov, piše francoska tiskovna agencija AFP.

V muzeju, kjer hranijo največjo zbirko del nizozemskega slikarja Vincenta van Gogha na svetu, opozarjajo, da prenova ne bo mogoča, če država ne bo spoštovala sporazuma iz leta 1962, sklenjenega z Van Goghovim nečakom, in ne bo zagotovila potrebnih sredstev.

Na nizozemskem ministrstvu za kulturo opozorilo muzeja zavračajo in zatrjujejo, da je muzej že prejel subvencijo v skladu z nizozemskim zakonom o dediščini, ki zadostuje za kritje stroškov vzdrževanja. Dodajajo, da njihovo stališče temelji na celoviti raziskavi neodvisnih strokovnjakov. Kljub temu je muzej sprožil pravni postopek v zvezi s subvencijo, sodna obravnava pa je predvidena za februar 2026.

Foto: Guliverimage

Vodstvo muzeja ocenjuje, da poslopje 50 let po odprtju ni več primerno

V Van Goghovem muzeju v Amsterdamu hranijo več kot 200 umetnikovih slik, 500 risb in skoraj vsa njegova pisma. Gre za darilo umetnikovega nečaka Vincenta Willema van Gogha leta 1962 v sklopu sporazuma z državo o gradnji in vzdrževanju muzeja. Kot so zapisali v muzeju, je bilo v tistem času "upravljanje, ohranjanje in razstavljanje za Nizozemsko pomembnejše od finančnih posledic".

Vodstvo muzeja ocenjuje, da poslopje, ki so ga odprli leta 1973, po več kot 50 letih uporabe ni več primerno. Obsežna prenova, imenovana masterplan 2028, je bila ocenjena na 104 milijone evrov, v muzeju pa so napovedali, da jo bodo sofinancirali iz lastnih sredstev ter da bodo pokrili približno 50 milijonov evrov načrtovane izgube prihodkov v času delnega zaprtja muzeja. Napovedali pa so tudi, da bi potrebovali letno državno subvencijo v višini 11 milijonov evrov, trenutno prejemajo subvencijo v višini 8,5 milijona evrov.

Od odprtja muzej obiskalo že skoraj 57 milijonov obiskovalcev

Van Gogh, ki je umrl leta 1890 v starosti 37 let, je ustvaril več kot 800 slik in velja za eno najvplivnejših osebnosti zahodne umetnosti. Njegova dela, med katerimi so tudi Sončnice in Zvezdna noč, sodijo med najbolj priljubljene slike na svetu, njegov muzej pa je ena najbolj priljubljenih kulturnih institucij na Nizozemskem. Leta 2017 so v njem našteli rekordnih 2,6 milijona obiskovalcev, od odprtja pa že skoraj 57 milijonov.

van Goghov avtoportret Foto: Guliverimage

Muzej 85 odstotkov prihodkov ustvari iz vstopnin in zasebnih partnerstev, kar je več kot večina nacionalnih muzejev.