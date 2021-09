12-letni nizozemski deček pravico do cepljenja iskal na sodišču in zmagal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

12-letni deček, doma iz Groningena na Nizozemskem, je zmagal na sodišču in si izboril pravico, da se cepi proti bolezni covid-19. (Fotografija je simbolična.) Foto: Getty Images

12-letni deček, doma iz Groningena na Nizozemskem, si je na sodišču izboril pravico do cepljenja proti bolezni covid-19, da bi lahko obiskal babico, ki ima raka v zadnjem stadiju. Cepljenje je bilo na Nizozemskem dovoljeno za mladostnike od 12. do 17. leta starosti, a samo z dovoljenjem obeh staršev. Mama je dečku cepljenje odobrila, oče pa se z njim ni strinjal, zato se je deček obrnil na sodišče.

Na Nizozemskem se sicer širijo dvomi, povezani s cepljenjem, poroča britanski BBC.

Deček se je želel cepiti

Sodnik Bart Tromp je presodil, da se deček lahko cepi, saj njegov oče nima dovolj trdnih dokazov. Dečkovi razlogi so tehtnejši in pomembnejši kot skrbi očeta glede cepiva. V sodnem poročilu so zapisali, da deček želi preživeti čim več časa z obolelo babico, ki je v zadnjem obdobju življenja zaradi zelo razširjenega pljučnega raka.

Sodnik odločil v korist in v najboljšem interesu otroka

Sodnik je zavrnil očetove argumente proti cepljenju. Ta je trdil, da cepljenje povzroča neplodnost in da so cepiva šele v "fazi razvoja". Sodnik je navedel tudi, da pri fantu obstaja majhna možnost, da zboli za covidom in razvije dolgotrajno covidno bolezen po okužbi. Prav tako je majhna verjetnost, da bi fant okužbo prenašal, je sklenil.

Dečkova starša sta sicer ločena, zato v tem primeru po nizozemski zakonodaji lahko sodnik odloči v najboljšem interesu otroka.