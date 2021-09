To so nove številke okuženih

V četrtek so v Sloveniji opravili 5.471 PCR-testov in z njimi potrdili 941 okužb z novim koronavirusom.

V četrtek so v Sloveniji opravili 5.471 PCR-testov in z njimi potrdili 941 okužb z novim koronavirusom. Foto: Reuters

V četrtek so v Sloveniji opravili 5.471 PCR-testov in z njimi potrdili 941 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo 17,2 odstotka vseh testov, kar je nekoliko manj kot dan prej (18 odstotkov). Prejšnji četrtek smo v Sloveniji potrdili 1.144 okužb, kar je 17,7 odstotka več kot ta četrtek.

Poleg 5.471 opravljenih PCR-testov so v torek opravili še 27.487 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testom. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 13.674 aktivnih primerov okužbe, ker je manj kot včeraj (13.734).

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 927 (včeraj 955), število potrjenih primerov na sto tisoč prebivalcev Slovenije v zadnjih 14 dneh pa je 645, torej trije primer manj kot dan pred tem (648).

V zgornjem grafu je prikazan delež cepljenih polnoletnih oseb v Sloveniji, ki se je od zadnjih podatkov, ki so bili objavljeni 17. septembra na strani ECDC, povečal kar za 3,5 odstotne točke. Iz 58,0 odstotkov se je povečal na 61,5 odstotkov. Razlog za to skokovito rast lahko pripišemo obveznemu izpolnjevanju pogoja PCT, za nekatere zaposlene v določenih sektorjih pa bo kmalu veljal le še pogoj PC.

Iz grafa je razvidno, da se je zanimanje za cepljenje v Sloveniji s prvim odmerkom v zadnjem tednu močno povečalo, na Poljskem pa se je povečalo za 0,3 odstotne točke, kar pomeni, da je Slovenija po deležu cepljenih s prvim odmerkom prehitela Poljsko in se bo skušala približati Estoniji in Češki.

Še vedno je v Evropskem prostoru vodilna Francija s 93,8 odstotkov cepljenih s prvim odmerkom, sledita ji Irska (92,4) in Islandija (91,9).

Tudi delež polnocepljenih polnoletnih prebivalcev se je iz 52,9 odstotkov povečal na 54,6 odstotkov, kar pomeni, da se Slovenija počasi približuje Poljski in Estoniji, ki sta skoraj oziroma že šestdeset odstotno precepeljena. Poljska ima 59,5 odstotkov precepljenega prebivalstva, Estonija pa 60,4 odstotka prebivalcev cepljenih z dvema odmerkoma.

Število covidnih bolnikov v UKC Ljubljana se spet povečuje

Graf prikazuje število bolnikov v Urgentnem kliničnem centru. Polno cepljenih, ki se zdravijo na oddelkih je 30 od šestinosemdesetih oseb, na intenzivni terapiji pa je cepljenih 10 od skupaj osemintridesetih oseb. Pomembno je poudariti, da so na teh oddelkih osebe, ki so oskrbovane zaradi drugih bolezni, ampak so zaradi okužbe s covidom zajete v to statistiko.