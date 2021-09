Turisti v Sloveniji avgusta ustvarili skoraj tri milijone prenočitev

Turistični nastanitveni obrati v Sloveniji so avgusta zabeležili več kot milijon prihodov turistov in malo manj kot tri milijone njihovih prenočitev (fotografija je simbolična).

Turistični nastanitveni obrati v Sloveniji so avgusta zabeležili več kot milijon prihodov turistov in malo manj kot tri milijone njihovih prenočitev. Zadnjih je bilo za dva odstotka več kot avgusta turistično rekordnega leta 2019, so zapisali na statističnem uradu.

V turističnih nastanitvenih obratih so zabeležili nekaj več kot 435.300 prihodov domačih turistov (ali za 15 odstotkov manj kot avgusta lani, vendar hkrati za 131 odstotkov več kot avgusta 2019) in nekaj več kot 1,4 milijona njihovih prenočitev (ali za 14 odstotkov manj kot avgusta lani, vendar hkrati za 126 odstotkov več kot predlanskega avgusta).

Prihodov tujih turistov so zabeležili malo manj kot 584.700 (ali za sto odstotkov več kot avgusta lani, vendar hkrati za 33 odstotkov manj kot avgusta 2019) in nekaj več kot 1,5 milijona njihovih prenočitev (ali za 88 odstotkov več kot avgusta lani, vendar hkrati za 33 odstotkov manj kot predlanskega avgusta).

Največ Nemcev, Nizozemcev in Italijanov

Od tujih turistov so avgusta največ prenočitev pri nas ustvarili turisti iz Nemčije (malo manj kot 435.800 ali 28 odstotkov vseh prenočitev tujih turistov), sledili so jim turisti z Nizozemske (11 odstotkov), Italije (osem odstotkov), Češke (sedem odstotkov) in Avstrije (prav tako sedem odstotkov).

Velik skok nočitev glede na lanski avgust

Turisti iz Nemčije so avgusta ustvarili za 54 odstotkov več prenočitev kot avgusta lani, nizozemski turisti za 118 odstotkov, italijanski za 30 odstotkov, češki za 400 odstotkov in avstrijski za 38 odstotkov več.

Največ turističnih prenočitev od vseh so turisti ustvarili v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (nekaj več kot en milijon ali 36 odstotkov), sledile so obmorske (24 odstotkov) in zdraviliške občine (18 odstotkov).

Domači gostje najraje v Piran, tuji v Ljubljano

Domači turisti so največkrat prenočili v občinah Piran (malo manj kot 217.200 prenočitev), Izola, Brežice, Kranjska Gora in Bohinj. Tuji turisti so največkrat prenočili v občini Ljubljana (malo manj kot 190.600 prenočitev), sledile so občine Piran, Bled, Bovec in Bohinj.

Domači in tuji turisti so avgusta največ prenočitev ustvarili v hotelih (32 odstotkov vseh prenočitev ali nekaj več kot 939.100 prenočitev), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (27 odstotkov) ter kampi (23 odstotkov).

V osmih mesecih odstotek manj turistov v primerjavi s prejšnjim letom

V osmih mesecih letošnjega leta so v turističnih nastanitvenih obratih zabeležili nekaj več kot 2,3 milijona prihodov turistov, kar je odstotek manj kot v enakem lanskem obdobju. Prenočitev je bilo v tem obdobju malo manj kot sedem milijonov, kar na letni ravni predstavlja dvoodstotni padec.