Danes praznik športa z osrednjo prireditvijo na Bledu

Na današnji dan sta se zlatih medalj me drugim razveselila Iztok Čop in Luka Špik. Foto: Getty Images

Danes je dan slovenskega športa, osrednja prireditev bo ob 19. uri na Bledu. Številni športni dogodki bodo potekali po vsej državi. Na Gorenjskem pa od srede do petka potekajo športni dogodki v času predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije z zasedanjem državnih generalnih direktorjev za šport EU in seminarji.

Na dan športa, ko so za samostojno Slovenijo prvi zlati olimpijski odličji leta 2000 v Sydneyju osvojili veslaški dvojni dvojec Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec, bodo v šolah in vrtcih potekali športni dnevi.

Prvi del praznika se bo danes začel ob 9. uri v parku Tivoli v Ljubljani z več kot 30 različnimi športnimi dejavnostmi. Udeležilo se jih bo okrog 2000 otrok, starejših in evropskih gostov. Sledila bosta odprtje razstave in slovesnost z nagovorom zlatega olimpionika Miroslava Cerarja ter predsedniški tek.

Zlat je bil pred 21 leti tudi Rajmond Debevec. Foto: Reuters

Dan športa bodo odprli evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Marija Gabriel, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec in predsednik OKS Bogdan Gabrovec.

Na Blejski promenadi pod Festivalno dvorano na Bledu bo ob 19. uri potekala državna proslava. Ob tej priložnosti bo tudi uradno odprtje evropskega tedna športa, ki bo potekal do 30. septembra.

Predsednik vlade Janez Janša bo imel osrednji nagovor, spregovorili bodo tudi predsednik Evropskih olimpijskih komitejev Spiros Kapralos, nekdanji kapetan grške vaterpolske reprezentance, ter Gabrovec in komisarka Gabrielova. Janša bo ob tej priložnosti ob 20.30 v Vili Bled gostil tudi sprejem za slovenske olimpijce in paraolimpijce.

