Mladi Slovenec, ki se je zapisal v zgodovino #video

19-letni Jeseničan Luka Potočar je prav na zadnji dan svetovnega prvenstva v športnem plezanju v Moskvi, osvojil svojo prvo medaljo na svetovnih prvenstvih. Z naslovom svetovnega podprvaka v težavnosti se je v slovensko športno zgodovino zapisal kot prvi slovenski plezalec z medaljo na SP v težavnosti. Do zdaj so jih osvajala le dekleta.

Kljub temu, da je svetovno prvenstvo v športnem plezanju v Moskvi minilo brez prve zvezdnice tega športa, serijske zmagovalke in olimpijske prvakinje Janje Garnbret, ki se je odločila za predčasen konec sezone, se slovenska odprava v domovino ne vrača praznih rok.

Prav na zadnji dan prvenstva je slovenska zbirka medalj s svetovnih prvenstev narasla na okroglo število 20.

Najprej je 19-letni Jeseničan Luka Potočar postal svetovni podprvak v težavnosti, po zmnožku uvrstitev iz vseh treh plezalnih disciplin pa je postalo jasno, da je srebrno medaljo osvojila tudi 21-letna Golničanka Mia Krampl, ki je postala svetovna podprvakinja v kombinaciji.

Potočar je prvi slovenski plezalec z medaljo na SP v težavnosti. Do zdaj so jih v tej disciplini na taki ravni osvajala samo dekleta. Foto: Guliverimage

Za srebro je zadostovalo že 19. mesto v težavnosti, 23. v hitrosti in 29. v balvanih, saj se mnoge tekmovalke niso odločile za nastop v vseh treh disciplinah. V slovenskem taboru je v vseh disciplinah nastopila zgolj Kramplova, saj je želela unovčiti vsa prizadevanja, ki jih je v zadnjih letih vložila v piljenje vseh treh disciplin, predvsem pa hitrostnega plezanja.

A najbolj se je sinoči kakopak smejalo Potočarju, najmlajšemu članu slovenske reprezentance v Moskvi, ki je po suvereni predstavi v finalu osvojil srebrno medaljo in naslov svetovnega podprvaka v težavnostnem plezanju.

Foto: Guliverimage

Edinstveno priložnost izkoristil z obema rokama

Bodočega informatika je pred finalom dodatno podžgala pripomba, da ima edinstveno priložnost, da se v zgodovino zapiše kot dobitnik prve moške medalje v težavnosti za Slovenijo na svetovnih prvenstvih. Do zdaj so jih namreč v težavnosti osvajala samo dekleta (Martina Čufar, Maja Vidmar, Mina Marković, Mia Krampl in Janja Garnbret).

Nekdanji mladinski evropski prvak in podprvak v težavnosti je priložnost izkoristil z obema rokama.

Kljub manjši napaki v spodnjem delu je zelo suvereno splezal do vrha smeri in jasno je bilo, da je odličje njegovo. Odprto je bilo le še vprašanje njenega leska.

Kaj je Luka Potočar povedal po uspehu kariere?

In ko je tudi Avstrijec Jakob Schubert, svetovni prvak v težavnosti iz leta 2018 in tretji v kombinaciji na letošnjih olimpijskih igrah, osvojil vrh smeri, Britanec Hamish McArthur, vodilni po polfinalu, pa sicer dosegel vrh, a ga ni uspel zadržati, je postalo jasno, da si bo 19-letni Gorenjec okrog vratu obesil srebrno medaljo. Zlato kolajno mu je odneslo dejstvo, da je bil Schubert v polfinalu uvrščen višje.

Presenetil še samega sebe

Potočar in Jakob Schubert sta oba splezala do vrha finalne smeri, a je bil Avstrijec zaradi boljše uvrstitve v polfinalu, na koncu uvrščen višje. Foto: Guliverimage Potočar je v izjavi za Sportal priznal, da je v Moskvi res ciljal na medaljo, a da je s svojo predstavo presenetil še samega sebe.

"Zjutraj nisem čutil, da se bo zgodilo kaj posebnega, sem se pa zelo dobro počutil po odplezanem polfinalu (3. mesto), kar mi je dalo dodatnega zagona za nastop v finalu," je povedal.

"Samozavest sem črpal iz dobre predstave na zadnji tekmi v Kranju (2. mesto) in celotni sezoni, kjer sem se konstantno uvrščal v finale. Mislim, da je bil to tudi glavni razlog za veliko samozavest, ki sem jo čutil na prvenstvu.

Svoje so prispevale tudi izkušnje, ki sem jih nabiral skozi vsa leta plezanja. Občutke iz letošnje sezone, ki je bila zame res nekaj zelo posebnega, bom skušal prenesti v naslednjo. Mislim, da mi bo to pomagalo v situacijah, ko bo mogoče malo težje," si želi novi junak slovenskega plezanja.

Nepozabna sezona 2021

Sezone 2021, ki je zaradi odpovedi tekmovanj v Aziji že končana, še dolgo ne bo pozabil.

To je bila sezona konstantnega uvrščanja v finale (zgrešil je le eno) in sezona, ki jo je končal na visokem 4. mestu skupne razvrstitve v težavnosti.

Sezona, v kateri je prvič stopil na zmagovalni oder tekme svetovnega pokala (Kranj, 2. mesto).

Sezona, v kateri se je prvič prebil v finale svetovnega prvenstva in sezona, v kateri je osvojil svojo prvo medaljo na tej ravni tekmovanja.

Letošnja sezona se je od prejšnjih razlikovala tudi po tem, da se mu ni bilo več treba ubadati s srednješolskimi obveznostmi, ampak je lahko precej več časa in energije usmerjal v plezanje. Svoje so prinesle tudi izkušnje, ki so se kopičile v zadnjih letih.

Zmagovalna trojka SP v težavnosti: svetovni prvak Schubert, podprvak Potočar in tretjeuvrščeni Hamish McArthur. Foto: Luka Fonda

Pogled proti Parizu 2024

Potočar se je s plezanjem začel ukvarjati pri petih letih in hitro spoznal, da je to šport, ki mu je pisan na kožo. Posveča mu ves svoj čas. Čeprav že zdaj žanje sadove svojega dela, pa pravi, da se bodo ti v celoti pokazali šele v prihodnosti.

Njegov glavni cilj so olimpijske igre v Parizu leta 2024, kjer bodo v športnem plezanju podelili dva kompleta medalj. Hitrostno plezanje bo tam na sporedu kot ločena disciplina, težavnostno in balvansko pa bosta združeni. In prav v balvanih ima mladi Gorenjec še ogromno manevrskega prostora za izboljšave. In tega se dobro zaveda.

Njegov trener Domen Švab, prednost svojega varovanca vidi predvsem v njegovi posvečenosti treningu. "Na treningu je povsem osredotočen na to, kar počne, vedno vse opravi tako, kot se dogovorimo."

Selektor Gorazd Hren o medalji Luke Potočarja:

Hren o medalji Mie Krampl: