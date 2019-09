Policija v Kataloniji aretirala devet aktivistov za neodvisnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španska policija je v današnji operaciji v Kataloniji aretirala devet aktivistov za neodvisnost, ki naj bi načrtovali nasilna dejanja. V okviru operacije so policisti v jutranjih urah izvedli tudi več racij, med katerimi so zasegli dokumente, računalnike in material, iz katerega bi se dalo izdelati eksploziv.