V Grčiji prijeli migrante, oblečene v odbojkarje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grška policija je konec tedna prijela deseterico migrantov, ki so za vstop v Evropsko unijo dobili posebno idejo. Prebežniki so se predstavili kot odbojkarska ekipa in želeli poleteti iz Aten v Švico.