Na grških otokih rekordno število migrantov, Malta zavrnila ladjo z rešenimi prebežniki

V Grčijo prek morja iz Turčije prihaja vse več migrantov. Na grških otokih so jih danes našteli več kot 26 tisoč, kar je rekordno število po marcu 2016, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V Sredozemskem morju je Malta zavrnila ladjo italijanske obalne straže z 90 prebežniki, ki so jih ponoči rešili v malteških vodah.

Kot je danes v sporočilu za javnost zapisala italijanska obalna straža, je Malta posadko ladje pozvala, naj sama prevzame odgovornost za rešene migrante in naj migrante prepelje na južnoitalijanski otok Lampedusa, najbližje varno pristanišče.

Vse več migrantov prihaja iz Turčije prek Egejskega morja

Ladja Ocean Viking, ki je v noči na nedeljo na Lampedusi izkrcala 82 migrantov, je danes v libijskih vodah rešila nove prebežnike. Po navedbah nevladne organizacije Zdravniki brez meja je bilo 48 migrantov na potapljajočem se lesenem čolnu okoli sto kilometrov od libijske obale, na krov pa so vzeli ženske, otroke in tudi novorojenčka.

Vse več migrantov v EU znova prihaja tudi iz Turčije prek Egejskega morja. Po navedbah grške obalne straže je danes na otoke Hios, Kos in Lezbos v Egejskem morju prispelo okoli 200 migrantov, še 43 pa v mesto Aleksandropolis blizu meje s Turčijo.

Foto: Reuters

Po podatkih grškega ministrstva za zaščito državljanov je na otokih v Egejskem morju trenutno več kot 26 tisoč migrantov, kar je rekordno število po marcu 2016, ko sta EU in Turčija sklenili dogovor o migrantih. Še aprila letos je bilo na grških otokih 14 tisoč migrantov, v zadnjih dveh mesecih pa se je migrantski tok iz Turčije v Grčijo okrepil.

EU je marca 2016 sklenila dogovor z Ankaro, v skladu s katerim naj bi EU vse migrante, ki bi iz Turčije nezakonito prispeli na grške otoke in s tem v unijo, vrnili v Turčijo. Zadnji v skladu z dogovorom pripada več milijard evrov pomoči. Od sklenitve tega dogovora so v Turčijo vrnili zgolj 1.904 ljudi. V istem obdobju so v državah članicah namestili 24.348 Sircev, ki so na ozemlje EU prispeli iz Turčije, navaja Deutsche Welle.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je nedavno zagrozil Evropi, da bo odprl meje za sirske begunce, če ne bo dobil dovolj mednarodne pomoči in podpore za svoje načrte o vzpostavitvi varnostnega območja na severu Sirije. Turčija sicer gosti največje število beguncev med vsemi državami. Imajo jih več kot štiri milijone, od tega 3,6 milijona iz Sirije.