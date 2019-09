Italija dovolila izkrcanje 82 migrantom z ladje Ocean Viking

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italija je po dogovoru petih držav EU o razdelitvi migrantov dovolila 82 ljudem na ladji Ocean Viking, da se izkrcajo na otoku Lampedusa. Ladja je bila na svoji drugi misiji in je skoraj dva tedna plula med Malto in Italijo, kjer je iskala pristanišče za vplutje.

Francoski notranji minister Christophe Castaner je dejal, da so Italija, Francija, Nemčija, Portugalska in Luksemburg dosegli dogovor o razdelitvi migrantov, da se bodo lahko izkrcali v Italiji. Castaner se je tudi zavzel za vzpostavitev pristnega začasnega evropskega mehanizma za razdelitev migrantov.

Organizacija Zdravniki brez meja, ki skupaj z organizacijo SOS Mediterranee upravlja ladjo, je sporočila, da je na ladji 18 otrok, šest žensk in 58 moških.

Ko je ladja avgusta čakala na izkrcanje, je s svojim plutjem poslala posebno sporočilo. Takrat je bilo na njej 365 žensk in moških. Foto: Reuters

Italija naj bi se zavzemala za samodejni sistem razdeljevanja migrantov, ki jih rešijo v Sredozemskem morju, med evropskimi državami. Takšen dogovor bi preprečil pogajanja o vsakem primeru posebej. S tem sta se že strinjali Francija in Nemčija, vključeni pa bi lahko bili še Luksemburg, Malta, Portugalska, Romunija in Španija, poročata italijanska časnika La Repubblica in La Stampa.

Ladja Ocean Viking je na prvi misiji rešila več kot 350 ljudi.