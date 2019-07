Po brodolomu čolna z migranti pri Libiji našli 62 trupel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Libijski reševalci so po četrtkovem brodolomu čolna z migranti v morju blizu libijske obale doslej našli 62 trupel, ki pa jih je v morju še vedno veliko. V tej najhujši tragediji v Sredozemskem morju letos je Mednarodna organizacija za migracije (IOM) v četrtek ocenila, da je pogrešanih najmanj 110 migrantov. Lahko bi jih bilo tudi več.

Čoln je potonil na odprtem morju blizu kraja Homs, ki se nahaja okoli 120 kilometrov zahodno od Tripolija.

Po navedbah Zdravnikov brez meja so se migranti na morje odpravili s tremi čolni, ki so jih povezali skupaj. Njihov predstavnik Julien Raickman je dodal, da so jim preživeli povedali, da je bilo na čolnih skupno 400 ljudi.

V četrtek je libijska obalna straža rešila 145 ljudi. Predstavnik libijskih reševalcev je danes povedal, da so od četrtka zvečer našli 62 trupel, da pa nova trupla še vedno naplavlja na obalo in da ni mogoče še povedati, koliko je vseh smrtnih žrtev, ki so se utopile.

Po podatkih libijske obalne straže je med rešenimi migranti šlo večinoma za ljudi iz Eritreje, pa tudi iz Sudana in Palestince. Prepeljali so jih v begunske centre v Libiji.

V letalskem napadu ubitih več kot 50 migrantov

Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Antonia Guterresa je opozoril, da so preživeli povedali, da so nekatere namestili v migrantski center Tadžura, ki je blizu vojaškega objekta in je bil 2. julija tarča letalskega napada. V napadu je bilo takrat ubitih več kot 50 migrantov.

Izpostavil je, da Libija ni varna država ter da morajo z begunci ravnati spoštljivo in v skladu z mednarodnim pravom.

Visoka zunanjepolitična predstavnica Federica Mogherini je danes nesrečo označila kot grozljiv opomin na tveganja, s katerimi se soočajo tisti, ki se odpravijo na nevarno pot v Evropo.

Visoki komisar ZN za begunce Filippo Grandi je pozval k obnovi reševanj migrantov na morju, končanju pridržanj migrantov v Libiji ter povečanju varnih poti iz Libije. Kot je poudaril, je to treba storiti, preden bo prepozno za mnoge obupane ljudi.