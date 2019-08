Migranti z ladje Alan Kurdi so se izkrcali na Malti

Organizacija Sea-Eye je v tvitu zapisala, da so vsi skoraj umrli, da pa zdaj praznujejo življenje. Izrazili so upanje, da bodo v novem domu našli odprte roke in srca. Dodali so, da je bila misija uspešna in da je 40 ljudi, ki so jih izročili malteški vojski, zdaj na varnem.

Malteški premier Joseph Muscat je dejanje Malte opisal kot "znak dobre volje". Ob poudarjanju, da nihče ne bo ostal tam, pa je še izjavil, da je Malta po nemški prošnji za sprejetje ladje to občutila kot "humanitarno zadevo".

Malteška vlada je sporočila, da sta nemška vlada in Evropska komisija uredili vse potrebno, da bodo migranti razdeljeni med več držav članic EU, ni pa pojasnila med katere.

Portugalska je sicer v soboto sporočila, da je pripravljena sprejeti pet ljudi na krovu in da so ostale pripravljene sprejeti Francija, Nemčija in Luksemburg.

Ladja Alan Kurdi je poimenovana po sirskem fantku, ki je leta 2015 utonil v sredozemskem morju.