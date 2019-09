V Italiji sodni proces v zvezi z brodolom migrantov leta 2013

Na zatožni klopi sta se znašla vodja operativne sobe italijanske obalne straže Leopoldo Manna in njegov mornariški kolega Luca Licciardi. V nesreči je med drugim umrlo več deset otrok, ker italijanska stran ni upoštevala večkratnih klicev na pomoč ribiške ladje, na krovu katere je bilo skoraj 480 ljudi.

Ribiška ladja je v temi krenila na pot iz libijskega mesta Zuvara

Ko je bila v malteškem območju iskanja in reševanja oziroma 118 milj jugozahodno od malteške prestolnice Valletta, je 11. oktobra 2013 zašla v težave. Malteške oblasti so vztrajale, da mora na pomoč priskočiti Rim, saj je bila ladja od italijanskega otoka Lampedusa oddaljena zgolj 60 milj. Prav tako je bil v bližini, 45 minut stran, italijanski patrulji čoln Libra.

Libra je krenila na pomoč šele, ko se je čoln že prevrnil. Nato so po reševanju našli 26 trupel. 240 ljudi niso nikoli našli. Med njimi je bilo približno 60 otrok. Nesreča se je zgodila le teden dni po tem, ko je pred Lampeduso utonilo 366 migrantov.

Po nesreči je Italija med Sicilijo in Libijo vzpostavila reševalno operacijo Mare Nostrum, v okviru katere so kasneje rešili več kot sto tisoč ljudi na leto.

Libra je bila sicer pogosto na čelu reševalnih operacij in njena kapitanka Catia Pellegrino, prva ženska, ki je poveljevala kakšni italijanski vojaški ladji, je prejela predsedniško odlikovanje.

Kasneje so proti Pellegrinovi in še nekaterim italijanskim častnikom sprožili preiskavo zaradi nenaklepnega uboja in nepomoči ljudem v stiski, a so jo kasneje opustili. Operacijo Mare Nostrum so leta 2015 nadomestili z operacijo EU, poimenovano operacija Sophia.