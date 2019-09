Športni novinar tihotapil migrante?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so konec prejšnjega tedna na južni meji prijeli neimenovanega novinarja športnega programa POP TV in Kanala A. Komercialna televizija je že prekinila sodelovanje z njim in sporoča, da se od njegovih dejanj ograjuje.