Umrl nekdanji zimbabvejski predsednik Robert Mugabe

V 96. letu starosti je umrl nekdanji predsednik Zimbabveja Robert Mugabe. Mnogi so ga označevali za junaka osvoboditve države izpod britanskega kolonialnega jarma, ki se je nato spremenil v ekscentričnega despota. Zimbabveju je s trdo roko vladal 37 let, dokler ga pred dvema letoma niso odstavili njegovi do tedaj najbližji sodelavci. Njegovo vladavino je zaznamovala globoka gospodarska kriza.