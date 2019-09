Umrl je Mugabe: neusmiljen diktator, afriški nacionalist, antikolonialist in revolucionar #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kdo je bil Robert Gabriel Mugabe. Neusmiljen diktator, afriški nacionalist, antikolonialist, revolucionar, borec proti apartheidu, rasist? Vse našteto. In tudi bogataš v eni od najrevnejših držav sveta.

V 96. letu starosti je umrl nekdanji predsednik Zimbabveja Robert Mugabe. Leta 2017 je po dolgotrajnem upiranju odstopil kot predsednik. Ljudje so njegov odstop proslavili na ulicah.

Mugabe se je rodil 21. februarja leta 1924 v revni družini v mestu Kutama v takratni Južni Rodeziji. Izobrazil se je za učitelja in poučeval v južni in severni Rodeziji ter v Gani, preden se je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja pridružil afriškim nacionalistom v uporu proti belski vladavini. Južna Rodezija je bila britanska kolonija, vladala pa ji je belska manjšina.





Leta 2015, za svoj 91. rojstni dan, je priredil zabavo, za katero naj bi po nekaterih navedbah oštel dober milijon dolarjev, in to v času, ko je večina prebivalstva živela v revščini.

Uprl se je belski vladi in pristal v zaporu

Zaradi upora proti belski vladi je pristal v zaporu, v katerem je preživel desetletje (1964–1974), po izpustitvi pobegnil v Mozambik, kjer je prevzel vodenje gibanja ZANU (Zimbabvejsko-afriška nacionalna unija), ki je dotlej razvilo veliko in pogosto zelo nasilno rivalstvo s konkurenčno zvezo afriških nacionalistov ZAPU (Zimbabvejsko-afriška ljudska unija).

Vojna terjala 30 tisoč življenj

Militantno krilo ZANU, ZANLA (Zimbabvejska afriška osvobodilna vojska), je v sredini sedemdesetih let popeljal v gverilsko vojno z belsko vlado Iana Smitha in belimi kmeti, ki je do konca desetletja terjala več kot 30 tisoč življenj. Medtem je učinkovito obračunal tudi z morebitno opozicijo v lastnih vrstah, s propagando pa mobiliziral večinsko temnopolto prebivalstvo Rodezije.

Zaveznika našel v Kitajski

Čeprav se je oglaševal za marksista in se zgledoval po komunističnih revolucionarjih Vladimirju Leninu, Josipu Stalinu in Fidelu Castru, je imel v odnosih s Sovjetsko zvezo težave. Ta je podprla ZAPU. ZANU je našel zaveznika in finančnega podpornika v Kitajski. Leta 1979 je pod pritiski mednarodne javnosti tudi Ian Smith priznal, da je vladavina belske manjšine nad črnsko večino nevzdržna.

Zimbabveju je vladal 37 let in napovedal, da se bo za nov predsedniški mandat potegoval tudi leta 2018. Zimbabvejska vojska se ni strinjala. Foto: Reuters

Mirovna pogajanja v Londonu

Britanska premierka Margaret Thatcher leta 1979 na vrhu Commonwealtha presenetila, ko je povedala, da bi podprla rodezijsko neodvisnost in priznala novo državo, če bi se ta zavezala demokratični vladavini večine. Mugabe je na pogajanjih v Londonu podpisal mirovni sporazum, kmalu za tem pa ZANU preoblikoval v politično stranko ZANU-PF (Zimbabvejsko-afriška nacionalna unija – Patriotska fronta).

Rodezija postala Zimbabve

Kot predsednik ZANU-PF je šel leta 1980 na volitve in prepričljivo zmagal. Njegova stranka je dobila 57 sedežev v 80-članskem parlamentu, Mugabe je postal premier, Rodezija pa se je preimenovala v Zimbabve. Premier Zimbabveja je ostal do leta 1987, v tem obdobju pa je močno okrepil naložbe v zdravstvo in šolstvo. Pismenost v Zimbabveju se je z 62 odstotkov dvignila na 82, precepljenost otrok s 25 na 92 odstotkov, gospodarska moč države pa je usihala.

Elite bogatele, ljudstvo stradalo

Mugabeju zveste elite so bogatele, prebivalstvo pa je stradalo. Nadaljeval je tudi obračun z belsko manjšino, leta 1987 pa se s spremembo ustave ustoličil za predsednika. Sredi osemdesetih let je krvavo obračunal s konkurenčno ZAPU, v kateri so bili večinoma predstavniki manjšinskega plemena Ndebele. Mugabe je pripadnik večinskega ljudstva Shona.

Mugabejevo vojsko izšolali Severnokorejci

Ustanovil je elitno vojaško skupino, ki so jo izšolali severnokorejski strokovnjaki, ta pa je v provincah, v katerih so prevladovali njegovi politični nasprotniki, s sistematičnim nasiljem pobila od deset do 20 tisoč ljudi (ocene se razlikujejo). Tako Thatcherjeva kot predsednik ZDA Ronald Reagan sta ob tem ostala tiho, Reagan je Mugabeja leta 1983 celo povabil na obisk v Belo hišo. Mugabe je šele leta 2000 priznal, da je bilo v državi množično pobijanje, a zanj okrivil "obe strani".

Leta 1996 se je poročil z Grace Marufu, ki se je je zaradi ljubezni do zapravljanja in prestižnih znamk oprijel vzdevek Gucci Grace. Foto: Reuters

Gucci Grace

Mugabeju je leta 1992 umrla žena Sally Hayfron, leta 1996 se je poročil z drugo, 40 let mlajšo tajnico Grace Marufu, s katero je bil v zvezi že od leta 1987 in mu je rodila dva otroka. Poročno slavje, nanj je bilo povabljenih 12 tisoč svatov, je že pokazalo na razkošen okus para. Žene Grace se je pozneje zaradi njene ljubezni do prestižnih blagovnih znamk oprijel vzdevek Gucci Grace, Zimbabve pa je ekonomsko tonil.

Do leta 1998 je nezaposlenost v državi dosegla 50 odstotkov, Zimbabve je zapustilo več kot tri milijone ljudi, večinoma izšolanih delavcev, Mugabe pa je pozornost od ekonomskih težav preusmerjal s homofobnimi izpadi. Istospolne je označil za "podljudi", "slabše od psov in svinj".

Nesvobodne in nepoštene volitve

Izgubljal je podporo ljudi in dobival vse močnejšo opozicijo, na volitvah leta 2000 je njegovi vladavini močno zapretil Morgan Tsvangirai, vodja Gibanja za demokratične spremembe (MDC), ki je na volitvah – te po mnenju opazovalcev EU "niso bile niti svobodne niti poštene", Zimbabvejski forum za človekove pravice pa je poročal o 27 umorih, 27 posilstvih, 2.466 napadih in 617 ugrabitvah med predvolilno kampanjo – dobil 47 odstotkov glasov in Mugabejevi stranki ZANU-PF preprečil dvotretjinsko večino v parlamentu.

Rekordna inflacija

Nadaljevali so se napadi na zemljišča belih kmetov, zaradi česar je bil obtožen, da ni zgolj antikolonialist, pač pa rasist. Do leta 2008 je zimbabvejsko kmetijstvo domala propadlo, leta 2009 je bilo kar 75 odstotkov prebivalstva odvisnega od humanitarne pomoči, nezaposlenost naj bi takrat dosegla 80 odstotkov, inflacija pa je presegla 100 tisoč odstotkov, kar je absolutni svetovni rekord.

Mugabe naj bi bil tudi velik ljubitelj kriketa in anglofil, čeprav je Veliko Britanijo, katere kolonija je bila Rodezija do leta 1980, tudi sovražil. Foto: Reuters

Drugi krog volitev preprečil z nasiljem

Na volitvah leta 2008 je Tsvangirai Mugabeja odpeljal v drugi krog, a je ta nad podpornike opozicijskega kandidata spustil svoje nasilneže, ki so ubili 153 volivcev gibanja MDC. Tsvangirai je, da bi preprečil nadaljnje nasilje, odstopil. Vse bolj osovraženi Mugabe je na predsedniškem mestu vztrajal vse do letos, ko je ga je v državnem udaru odstavila zimbabvejska vojska. Sicer je napovedal, da se bo za nov predsedniški mandat potegoval tudi leta 2018, pri 94 letih.

Osmi najhujši afriški diktator

Na lestvici spletne strani anserafrica.com je Mugabe na osmem mestu med desetimi najhujšimi afriškimi diktatorji, prvi je "ugandski klavec" Idi Amin. Kljub vladanju v eni od najrevnejših držav sveta si je v 37 letih nabral izjemno bogastvo. Iz ameriških diplomatskih depeš, ki jih je leta 2001 razkril WikiLeaks, naj bi imel Mugabe za 1,75 milijarde dolarjev premoženja.

Članek smo najprej objavili novembra 2017, ko je Robert Mugabe odstopil kot predsednik. Ob smrti Mugabeja ga z manjšimi spremembami ponovno ponujamo v branje.