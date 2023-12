Srce parajoči prizori #foto

Nevihtni oblaki se končno zbirajo nad največjim živalskim rezervatom v Zimbabveju, vendar je deževje prišlo prepozno. V dolgotrajni suši, ko so temperature dosegale 40 stopinj Celzija, je namreč poginilo najmanj 110 slonov.

Tinashe Farawo, tiskovni predstavnik zimbabvejske uprave za parke in divje živali, je dejal, da so poginili predvsem starejši sloni, mladiči in pa bolni. "Nekateri so onemogli padli v izsušene vodnjake, nekateri so zadnje ure preživeli v senci dreves," je dodal.

Vse, kar je ostalo, je zakrknjena koža nad gnijočim truplom, nepoškodovan okel pa je znak, da je šlo za naravno smrt, je pojasnil strokovnjak.

14.600 kvadratnih kilometrov velik park – večji od mnogih držav – je dom več kot 45 tisoč savanskim slonom. Foto: Guliverimage

Tavali so za vodo in hrano

Hrano in vodo so bili prisiljeni iskati na izredno dolgih relacijah. Nekateri so celo prešli v Bocvano in druge sosednje države, kjer so prav tako poročali o številnih smrtih.

V povprečju slon popije več kot 200 litrov vode in poje približno 140 kilogramov hrane na dan.

Podnebne spremembe so povečale število suš, je še dejal Farawo in dodal: "Niso prizadeti samo sloni, ampak tudi druge živali. Slone je zaradi njihove velikosti zlahka opaziti."