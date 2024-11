Po Benetkah, kjer so zaradi velikega navala turistov uvedli vstopnino, so se za omejitev obiska turistov odločili tudi v arheološkem parku Pompeji. Mejo so določili pri 20 tisoč obiskovalcih dnevno. Območje nekdanjega antičnega mesta Pompeji, ki ga je uničil izbruh vulkana Vezuv, je eno od najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Italiji.

Po poročanju nekaterih medijev bo dnevna omejitev obiskovalcev začela veljati 15. novembra.

Vodstvo arheološkega parka je sporočilo, da želijo z uvedbo omejitve 20 tisoč dnevnih obiskovalcev nadzorovati množice obiskovalcev. Letos poleti so v arheološkem parku Pompeji našteli rekordne štiri milijone obiskovalcev, od tega so v nekaterih posameznih dneh zabeležili približno 36 tisoč obiskovalcev dnevno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pepel, blato in lava

Pompeje ob vznožju Vezuva so leta 79 po več izbruhih vulkana prekrili pepel, blato in lava. Ohranjeni posmrtni ostanki takratnih prebivalcev mesta in posledice vulkanskega razdejanja vse do danes ponujajo vpogled v takratno življenje.

"V teku je več projektov za zmanjšanje pritiska ljudi na lokacijo, ki lahko predstavlja nevarnost tako za ljudi kot za edinstveno in krhko kulturno dediščino," je povedal direktor parka, Nemec Gabriel Zuchtriegel. "Prizadevamo si za počasen, trajnostni, prijeten in ne množični turizem," je dodal.

