Vandalizem: "Hotel sem pustiti pečat"

Po poročanju CNN je 37-letni Britanec v steno poleg vrat v Hišo vestalskih devic vrezal začetnice svojega in imen dveh hčera.

Turistu očitno ni bilo dovolj doživetje starodavnega arheološkega parka Pompeji, zamrznjenega v času, saj je mesto med izbruhom ognjenika Vezuv leta 79 n. št. popolnoma prekril pepel, zato so še vedno odlično ohranjene ulice, številne hiše, vrtovi in ​​freske.

Ob vhodnih vratih, ki so jih pred skoraj dva tisoč leti pobarvali rdeče, je vrezal začetnice "JW, LMW in MW" in malo nižje "MYLAW" in vse skupaj še datiral – "07/08/24".

Zaposleni so opazili, kaj turist počne, in takoj poklicali policijo, ki je moškega aretirala, poroča CNN.

Obisk je želel ovekovečiti

Italijanska tiskovna agencija ANSA navaja, da se je Britanec opravičil in pojasnil, da je svoje in začetnice svojih dveh hčera izrezljal, da bi pustil sled, torej ovekovečil njun obisk Pompejev. Za zdaj ni točno znano, kakšna kazen čaka turista.

Ko je obiskovalec iz Kazahstana junija vklesal svoje začetnice na hišo v Pompejih, je upravnik arheološkega parka dejal, da bo moral plačati za obnovo zidu.

Zadeva je bila predana lokalnemu sodišču v Torre Annuziata kot "poškodovanje kulturne dediščine" z obtožnico, ki predvideva globo od 20 do 60 tisoč evrov. Zagrožena je tudi zaporna kazen do pet let, saj je Italija januarja močno poostrila zakonodajo za tovrstne prestopke.