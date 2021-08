Po dva tisoč letih odprli okrepčevalnico, kjer so jedli stari Rimljani #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okrepčevalnico, ki so jo pred kratkim odkrili v Pompejih, so po skoraj dva tisoč letih ponovno odprli za javnost.

Termopolij, okrepčevalnico v antičnem mestu Pompeji v Italiji, so odkrili med nedavnimi izkopavanji na območju nekoč pokopanega mesta, ki po vsem svetu slovi kot eno izmed najbolje ohranjenih starorimskih mest.

Termopolij je gostom nekoč ponujal toplo hrano in pijačo, shranjeno v velikih posodah, vgrajenih v zidani pult. Tovrstnih okrepčevalnic je bilo v tistem času zelo veliko, saj je bilo običajno, da so srednji in nižji sloji jedli zunaj.

Foto: Reuters

Medtem ko je samo v Pompejih vsaj 80 primerov termopolijev, je ta še posebej zanimiv in poznan zaradi izjemno ohranjenega poslikanega pulta s podobami živali.

Generalni direktor italijanskih muzejev Massimo Osanna je ob odprtju izjavil, da takšna odkritja ponujajo "edinstveno priložnost za interdisciplinarne raziskave, ki so vodile k boljšemu razumevanju prehrane in vsakdanjega življenja Pompejcev," in dodal: "Izkušnja obiska na povsem prenovljenem območju mesta je bila ustvarjena za tiste, ki se vračajo, da bi naselili ulice starodavnega mesta."

Starodavna okrepčevalnica sicer ne bo delovala enako kot pred dva tisoč leti, tam obiskovalci namreč ne bodo mogli kupiti prigrizkov, temveč si jo bodo lahko le ogledali.

Foto: Reuters

