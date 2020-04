Izjemna zgodovinska najdba v Poreču

V Poreču so hrvaški arheologi našli več kot petmetrsko rimsko ladjo iz prvega stoletja. Gre za ladjo, za katero je značilna tehnika šivanja, s katero so speli posamezne elemente. Ladjedelniška tehnika je podobna rimski ladji, ki so jo našli na Ljubljanskem barju leta 1890.

Ladja, ki so jo pred enim mesecem našli v Poreču, je ena izmed treh takšnih, ki so jo v hrvaški Istri do zdaj našli na kopnem. Našli so jo, medtem ko so arheologi pregledovali del poreškega pristanišča, na katerem so načrtovali preureditev, je danes poročal Jutarnji list.

Poreč je bil nekoč antična kolonija, ladjo so našli pri nekdanjem antičnem pomolu. Arheologi so poudarili, da ladja predstavlja najpomembnejšo arheološko najdbo na območju Poreča zadnjih 30 let. Ladjo so že ljubkovalno poimenovali Porečanka, ki naj bi arheologom razkrila tudi več o antičnem Poreču, piše STA. Domnevajo, da je bila morska gladina v tem delu Jadrana občutno nižja, kot je danes. Gre za pravi arheološki posladek, ki je povzročil sladke skrbi arheologom in konservatorjem, ki se bodo z najdbo ukvarjali še dolgo, dodaja časnik.

Domnevajo, da je bila manjša ribiška ladja

Foto: Thinkstock Kot je potrdila vodja arheoloških raziskav Klaudia Bartolić Sirotić iz pokrajinskega muzeja poreškega območja, so našli rimsko ladjo iz prvega stoletja, ki je bila narejena s tehniko šivanja. Ladja je bila široka 1,7 metra in je imela eno jadro. Domnevajo, da je šlo za manjšo ribiško ladjo, ki naj bi jo lokalno prebivalstvo uporabljalo tudi za tovorni promet.

Po izkopu bodo Porečanko premestili v poseben izdelan bazen v skladišču poreškega muzeja, v katerem bo, lahko tudi več let, potekalo razsoljevanje najdbe. Sledila bo restavracija ladje, nato bo razstavljena v muzeju v Poreču. Arheologi pričakujejo, da bo mogoče izdelati zelo pristno rekonstrukcijo, glede na to, da so lepo ohranjeni oplat, rebra in kobilica.

V Ljubljani našli ladjo, izdelano s podobno tehniko šivanja

Spomnili so, da so eno najbolj znanih ladij podobne izdelave našli v Zambratiji pri Umagu ter da ladjedelniška tehnika šivanja spada v predrimske čase Histrov in Ilirov. Podobne ladijske razbitine so našli tudi v Zatonu pri Ninu in v Caski na otoku Pagu. Vse najdene ladje na Hrvaškem so bile večje od te v Poreču.

S podobno tehniko šivanja izdelano 30-metrsko rimsko tovorno ladjo, prav tako iz prvega stoletja, so arheologi našli na območju Brezovega loga v Lipah v vzhodnem delu Ljubljanskega barja leta 1890. Znana je kot ladja iz Lip in spada med najzgodnejše znane primere enkratnih dokazov obsega in zmogljivosti rečnega transporta v rimskem obdobju, je med drugim zapisala skupina avtorjev v Arheološkem vestniku leta 2014. V prispevku Zgodnjerimska ladja iz Ljubljanice pri Sinji Gorici so med drugim primerjali tehniko izdelave ladje iz Lip in tiste iz Sinje Gorice, ki so jo našli leta 2008.