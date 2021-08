V Pompejih odkrili grobnico z dobro ohranjenim truplom premožnejšega meščana

V arheološkem parku Pompeji so odkrili grobnico s truplom. Steno grobnice krasi vzorec zelenja na modri podlagi. Najdba je zanimiva tudi, ker datira v obdobje, ko so v Pompejih trupla odraslih sežigali. Grobnica naj bi pripadala premožnemu prebivalcu mesta Marcusu Veneriusu Secundiu.

Grobnico so v Pompejih odkrili v sklopu zadnjih izkopavanj, ki jih v znanem italijanskem arheološkem parku izvajajo v sodelovanju z Evropsko univerzo iz španske Valencie. Direktor parka Gabriel Zuchtriegel in predstavnik Univerze v Valencii Llorenc Alapont sta povedala, da gojijo velika pričakovanja, sploh zaradi stanja v grobnici nahajajočega trupla, ki deluje delno mumificirano. Na glavi ima bele lase, deloma je ohranjeno eno uho, ohranjenih pa je tudi nekaj plasti blaga, v katerega je bil pokojnik ovit.

Zuchtriegel je dejal, da gre za eno bolje ohranjenih trupel iz nekdanjega antičnega mesta, ki predstavlja tudi izjemen vir uporabnih podatkov za znanstvenike. "Pompeji ne nehajo presenečati," je najdbo pozdravil italijanski minister za kulturo Dario Franceschini. Ob tem se je zahvalil vsem, ki delujejo na področju izkopavanj v smeri, da s svetom vedno znova delijo izjemne rezultate, ki so Italiji v ponos.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Grobnica pripada osvobojenemu sužnju

Grobnica, ki leži pred enim od pomembnejših vhodov v mesto, naj bi datirala v zadnja desetletja življenja v antičnih Pompejih. Pripada Marcusu Veneriusu Secundiu, osvobojenemu sužnju, ki je nato v življenju dosegel določeno ekonomsko varnost, zadostno, da si je lahko privoščil spodobno grobnico na prestižni lokaciji. Med drugim naj bi bil oskrbnik Venerinega templja, visok državni uradnik in tudi član kolegija svečenikov.

O njegovem visokem statusu naj bi pričal tudi napis, ki nakazuje, da je govoril grško. Po pojasnilu Zuchtriegla je bila grščina v času antičnih Pompejev zelo razširjen jezik, a ne dostopen vsakomur. "Zgolj premožnejši so lahko prebirali Homerja, Ajshila in Evripida," je poudaril. Prve raziskave so potrdile, da je bil Marcus Venerius Secundio v času smrti starejši od 60 let, nikoli pa naj ne bi opravljal težaških del. Sicer je bil suženj, a t. i. javni suženj, kar pomeni, da je bil čuvaj oziroma je opravljal administrativna dela. Da njegovega trupla niso sežgali, si arheologi razlagajo s tem, da je bil verjetno v mestu tujec in je prihajal iz kraja, kjer so ljudi še pokopavali.

V grobnici so našli tudi dva vrča. Eden je pripadal Novii Amabilis, ki bi lahko bila pokojnikova žena in naj bi jo po smrti sežgali, kot je bilo v Pompejih v navadi. A arheologi se zdaj med drugim sprašujejo, čemu je tako in zakaj ni bila pokopana ob možu, več raziskav pa želijo opraviti tudi glede same mumifikacije.