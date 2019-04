Neprecenljiva najdba v Celju: to so slovenski Pompeji #video

Med obnovo Muzejskega trga v knežjem mestu so odkrili več kot 55 tisoč koščkov fresk iz rimskega obdobja, tudi slavnega Amorja, boga ljubezni. Te so odlično ohranjene, pravkar pa na njih izvajajo restavratorska dela. Zgodbe s stenskih poslikav razkrivajo življenje v antični Celei, kjer so v razkošni vili živeli omikani prebivalci, ki so poznali mitologijo in brali poezijo, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Tovrstna poslikava sten je značilna predvsem za tretji in četrti pompejski slog rimskega stenskega slikarstva.

Pomagajo si z odtisom trstike

Za sestavljanje slike je potrebnega veliko časa in zbranosti. Pri tem pa jim pomaga odtis trstike, ki kaže na to, kako je fragment orientiran, tako da pri sestavljanju sledijo njeni smeri.

Ministrstvo za kulturo je kompleks rimske vile priznalo kot najdbo izjemnega pomena in s tem zagotovilo sredstva za konzerviranje in restavriranje dragocenih fresk in zidov.