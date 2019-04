Neverjetno odkritje pri hrvaškem otoku Molat

Po besedah vodje oddelka za podvodno arheologijo Arheološkega muzeja Zadar Dina Tarasa je najdišče še nedotaknjeno, poskrbeli so tudi za ustrezno varovanje, poročajo hrvaški mediji.

Tovorna ladja je prevažala več sto strešnikov, značilnih za antično arhitekturo. Ti še vedno zloženi ležijo na dnu morja. Ladijska razbitina prekriva 75 kvadratnih metrov morskega dna.

Foto: Facebook Ostanki ladje ležijo le 20 metrov globoko v neposredni bližini otoka v zadrskem arhipelagu, zato je razbitina dobro dostopna za nadaljnje arheološke raziskave.

Nekaj predmetov že poslali na analizo

Zadrski in zagrebški arheologi ter člani zagrebškega potapljaškega kluba ZG-SUB so v morju našli tudi več keramičnih posod, loncev in krožnikov, ki so verjetno pripadali ladijski kuhinji. S pomočjo najdenega ostanka amfore so določili obdobje brodoloma.

Bolj natančen datum bodo ugotavljali po razsolitvi najdenih predmetov, za kar bodo potrebovali nekaj mesecev. Nato se bodo posvetili iskanju pečatov, ki bi lahko dali odgovor na vprašanje, od kod je bila ladja, kam je bila namenjena in čigava je bila.

Foto: Facebook

V bližini otokov Molat, Silba in Premuda so arheologi odkrili že več potopljenih ladij iz antičnih časov. Zelo podobno razbitino z enakim tovorom so pred leti našli v uvali Paržine na otoku Ilovik.