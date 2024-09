Vučić nasprotuje premestitvi Titove grobnice

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v pogovoru za časnik Politico zavrnil možnost premestitve grobnice Josipa Broza Tita, rekoč da je jugoslovanski voditelj del srbske zgodovine in bo to tudi ostal. Premestitev grobnice iz beograjske Hiše cvetja v Titov rodni Kumrovec na Hrvaškem je predlagal župan srbske prestolnice Aleksandar Šapić.

"To se ne bo zgodilo. Nikoli nisem bil velik oboževalec komunistov in komunističnega režima, a Josip Broz je del naše zgodovine, tukaj je živel in bil pokopan in ostal bo del srbske in jugoslovanske zgodovine," je v intervjuju dejal Vučić.

Šapić je na ponedeljkovi seji beograjskega mestnega sveta predlagal premestitev grobnice, češ da bi bila to "izjemno pomembna stvar za srbski narod in prihodnost države". Da bo to predlagal, je sicer napovedal že pred časom.

Po njegovem mnenju bi moral Beograd namesto ohranjanja Titovega mavzoleja na Dedinjah, ki je del tamkajšnjega širšega kompleksa Muzeja jugoslovanske zgodovine, razmisliti o postavitvi spomenika vodji srbski četnikov med drugo svetovno vojno Draži Mihailoviću. Zavzel se je tudi za odstranitev grobnice narodnih herojev na Beograjski trdnjavi, znani kot Kalemegdan.

Po oceni zgodovinarjev Šapićeva pobuda predstavlja nevaren korak v smeri zgodovinskega revizionizma ter obračuna z Jugoslavijo in komunizmom.