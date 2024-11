Kdor se je te dni potikal po Rimu, je verjetno naletel na presenečenje. Mestne oblasti so namreč pred izrednimi restavratorskimi deli izpraznile znameniti vodnjak Trevi in ga ogradile, za turiste pa so postavile nadomesten bazen, kamor lahko vržejo kovance.

Le nekaj ur po postavitvi pravokotnega bazena na stopnicah vodnjaka Trevi so se na njegovem dnu že znašli številni kovanci. Turisti so se gnetli za ograjami, postavljenimi pred skoraj mesecem dni, s katerimi so omejili dostop do spodnjega dela vodnjaka, in metali denar v vodo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mentre la fontana di Trevi è chiusa per restauro, il comune a pensato di mettere una vaschetta come quelle dove ci si sciacquano i piedi prima di entrare in piscina,per poter gettare le monetine bene auguranti… quel tocco di classe che tutti si aspettavano. 👍 pic.twitter.com/gFsxWwkCdO — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) November 4, 2024

Nadomestni vodnjak – napihljiv bazen?

Projekt mestnih oblasti je bil deležen kar nekaj posmeha na družbenih omrežjih. "Predstavljajte si, da ste z letalom potovali več ur v Rim, da bi si ogledali vodnjak Trevi, potem pa se znajdete za ograjo pred bazenom," se je pošalil eden od uporabnikov. Drug uporabnik pa je pripomnil, da je nadomestni vodnjak videti kot napihljiv bazen.

Vodnjak Trevi so začeli prenavljati v začetku oktobra. V prvi fazi so celotno spodnje območje fontane ogradili z ograjami in trakovi. Eno največjih znamenitosti v Rimu nameravajo namreč urediti za sveto leto 2025.

Since the Fountain of Trevi is empty, they installed a pool in which tourists can throw coins as per tradition. pic.twitter.com/P1EYi9MqKK — Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) October 31, 2024

Dostop do znamenitega vodnjaka ostal omejen

Prihodnje leto bo dostop do vodnjaka ostal omejen v okviru pilotnega projekta, da bi preprečili preveliko gnečo. Eden od načrtov je morebitna uvedba vstopnine za turiste.

Znameniti vodnjak, ki ga je mogoče videti tudi v filmu Sladko življenje Federica Fellinija, se uvršča v vrh najbolj obiskanih turističnih znamenitosti večnega mesta. Ob vodnjaku na trgu, ki obkroža baročno mojstrovino iz 18. stoletja, pa je pogosto tako velika gneča, da si ga je težko ogledati.

Oglejte si še: